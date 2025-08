Od telefonů po ústní sprchy. Xiaomi Water Flosser 2 pokračuje v tradici dobrého poměru cena/výkon (test)

V naší redakci se obvykle zabývám chytrými telefony, tablety nebo nositelnou elektronikou, ale občas mi do rukou přistane i něco méně obvyklého. Tentokrát jsem dostal možnost vyzkoušet Xiaomi Water Flosser 2 – ústní sprchu, která slibuje, že bude mým pomocníkem při každodenní hygieně. Může čínský výrobce uspět i v kategorii, kde dominují značky specializované na dentální péči?

Překvapivě kvalitní zpracování a design

Ústní sprcha od Xiaomi mě na první pohled zaujala elegantním minimalistickým designem, který se hodí do jakékoliv koupelny. Zařízení působí překvapivě prémiově a rozhodně nevypadá jako levný kus plastu, což je u produktu v této cenové kategorii příjemné překvapení. V balení jsem kromě samotné sprchy našel také dva nástavce – standardní a ortodontický, nabíjecí kabel a stručnou uživatelskou příručku.

Ergonomie je na velmi dobré úrovni, zařízení mi dobře padlo do ruky a ani po delším používání nepůsobilo nepohodlně. Nádržka na vodu o objemu 200 ml se snadno plní a dle mých zkušeností vystačí na jedno kompletní vyčištění zubů a mezizubních prostor bez nutnosti doplňování. Ocenit musím také stupeň krytí IPX7, který zajistí odolnost proti vodě, se kterou logicky čas od času přijde do kontaktu i tělo samotné sprchy.

K čemu je dobrá ústní sprcha?

Ústní sprcha je skvělý pomocník pro důkladnější péči o zuby a dásně. Pomocí tenkého proudu vody odstraňuje zbytky jídla a plak z míst, kam se klasický kartáček nedostane – hlavně z mezizubních prostorů a podél dásní.

Hodí se pro každého, kdo chce mít opravdu čistá ústa, ale obzvlášť ji ocení lidé s rovnátky, implantáty nebo citlivými dásněmi. Proud vody zároveň masíruje dásně a může pomoci předcházet zánětům nebo krvácení.

Ústní sprcha nenahrazuje klasické čištění kartáčkem, ale skvěle ho doplňuje. Ideální je ji používat večer po vyčištění zubů – pocit čistoty je k nezaplacení.

Tři režimy pro každého

Water Flosser 2 nabízí tři různé režimy čištění s rozdílnou intenzitou proudu vody. Nejnižší režim „Sensitive“ oceníte především pokud máte citlivé dásně, střední režim je ideální pro běžné každodenní čištění, zatímco nejvyšší výkon si poradí i s nejodolnějšími zbytky jídla.

Z četných diskuzí na Redditu i z mého testování vyplývá, že intenzita proudu je skutečně silná i na nejnižší úroveň. Pro některé uživatele to může být zpočátku nepříjemné, ale většina z nich se po několika dnech používání adaptuje. I já jsem první dny cítil, že by to mohlo být jemnější, ale po týdnu používání jsem si zvykl a nyní to vnímám jako výhodu.

Výdrž baterie, která překvapí

Jedním z hlavních lákadel této ústní sprchy je bezpochyby výdrž baterie. Xiaomi slibuje až 90 hodin provozu na jedno nabití, což v praxi znamená přibližně tři měsíce běžného používání. Tuto hodnotu jsem neměl možnost plně ověřit, ale po třech týdnech pravidelného používání (dvakrát denně) jsem stále nemusel sahat po nabíječce.

Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny, což není nejrychlejší, ale vzhledem k výdrži to nepředstavuje žádný problém. Trochu mě zamrzelo, že výrobce nepoužil standardní USB-C konektor, ale speciální proprietární řešení. Pokud tedy zapomenete nabíječku na cestách, budete muset sehnat originální kabel.

Praktické zkušenosti: moje dojmy a názory uživatelů

Po několika týdnech testování musím říct, že Xiaomi Water Flosser 2 si vede překvapivě dobře. Efektivně odstraňuje zbytky jídla z mezizubních prostor a podle několika uživatelů je obzvláště užitečný pro lidi s rovnátky. Ortodontický nástavec se perfektně dostane i do těch nejhůře přístupných míst.

Zajímavé je, že mnoho uživatelů na Redditu zmiňuje, že před Xiaomi vyzkoušeli levnější alternativy, které se pokazily po několika měsících používání. I já jsem v minulosti měl zkušenost s neznačkovou ústní sprchou, která vydržela jen něco málo přes půl roku. Kvalita zpracování a spolehlivost je jednou z hlavních předností tohoto modelu.

Co se týče praktického použití, subjektivně vnímám, že zařízení výrazně zlepšilo moji ústní hygienu. Několik dalších uživatelů dokonce uvádí, že jim pomohlo snížit krvácení dásní a celkově zlepšilo stav jejich chrupu. Doporučuji však používat ústní sprchu jako doplněk k běžnému čištění zubů kartáčkem a mezizubními kartáčky, nikoliv jako jejich náhradu.

Je Xiaomi Water Flosser 2 tou správnou volbou?

Za cenu 899 Kč je podle mě Xiaomi Water Flosser 2 jednou z nejlepších voleb na trhu. Nabízí funkce, které byste čekali u mnohem dražších modelů, a přitom nezklame ani kvalitou zpracování. Největší konkurencí jsou modely značky Waterpik, které jsou však několikanásobně dražší.

Pokud jste dosud používali klasickou zubní nit nebo mezizubní kartáčky a chtěli byste vyzkoušet ústní sprchu, je tento model ideální volbou pro začátek. I když existují levnější alternativy, moje zkušenost i názory dalších uživatelů naznačují, že investice do kvalitního produktu se vyplatí – mnoho lidí totiž muselo levnější alternativy několikrát nahrazovat, což je v konečném důsledku vyšlo dráž.

Používáte ústní sprchu? Jaké jsou vaše zkušenosti?