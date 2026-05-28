Xiaomi Watch S5 míří oficiálně do Česka! Nabízejí skvělou výdrž i vyměnitelné lunety, známe cenu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi dnes ve Vídni představilo nové Watch S5 46mm spolu s celou várkou nositelné elektroniky Hodinky lákají na výdrž až 21 dní, jasný displej a vyměnitelné lunety z oceli, keramiky nebo karbonu Na český trh míří ihned, cena startuje na 3 999 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.5.2026 15:30 Žádné komentáře 0 Vídeňská prezentace Xiaomi nebyla jen o telefonech řady 17T. Firma při ní vysypala na trh celou rodinu nositelné elektroniky a tou nejzajímavější novinkou jsou hodinky Xiaomi Watch S5 46mm. Slibují výdrž přes tři týdny, výrazně jasnější displej a možnost měnit lunetu podle nálady. Do Česka dorazí prakticky okamžitě a cena začíná na 3 999 Kč. Lehké tělo, které si můžete přizpůsobit Tři týdny bez nabíječky Sport, spánek a fandění jako disciplína Propojení s telefonem i chytrou domácností Cena a dostupnost Lehké tělo, které si můžete přizpůsobit Watch S5 sázejí na 46mm pouzdro, ale navzdory velikosti váží jen 46 gramů a jsou tenké 10,99 milimetru. Středový rám je z nerezové oceli, což přidává na odolnosti i na celkovém dojmu. Hlavní designový trik je ale jinde — luneta jde vyměnit a Xiaomi nabízí varianty z nerezové oceli, keramiky i kovaného karbonu. Spolu s širokou nabídkou řemínků včetně kožených tak hodinky snáz přejdou z kanceláře na běžeckou trať a zpět, aniž by působily pořád stejně. Čelu vévodí 1,48palcový AMOLED displej, jehož rámeček je oproti předchůdci o 40 procent užší. Maximální jas dosahuje až 2500 nitů, takže by čitelnost neměla být problém ani na přímém slunci. KOUPIT XIAOMI WATCH S5 Tři týdny bez nabíječky To, co u chytrých hodinek pořád rozhoduje nejvíc, je výdrž. Watch S5 mají baterii Xiaomi Surge s kapacitou 815 mAh a výrobce slibuje až 21 dní při běžném používání. Číslo zní lákavě, ale jako vždy záleží na nastavení. Inzerovaná výdrž počítá se zapnutým úsporným režimem a konkrétním scénářem používání. Jakmile zapnete neustále aktivní displej, intenzivnější sledování sportu se zapnutým GNSS nebo časté hovory přes Bluetooth, číslo půjde dolů. I tak se ale Watch S5 řadí mezi hodinky, které nemusíte nabíjet každý druhý den, což je pro řadu lidí hlavní argument. Sport, spánek a fandění jako disciplína Po stránce sledování zdraví a pohybu nabízejí Watch S5 více než 150 sportovních režimů a vylepšený snímač srdečního tepu s konfigurací čtyř LED a čtyř fotodiod. Xiaomi uvádí přesnost měření až 98,4 procenta — to je opět hodnota z vlastní laboratoře, takže ji berme spíš jako orientační příslib než ověřený fakt. Praktičtější vylepšení přináší dvoupásmový GNSS s podporou pěti satelitních systémů, který by měl zpřesnit záznam tras při venkovních aktivitách. V oblasti spánku přibyly týdenní a měsíční reporty a sledování variability srdeční frekvence během spánku. Tyhle funkce Xiaomi vyvíjelo ve spolupráci s odbornými organizacemi jako World Sleep Society, což zní solidněji než běžné marketingové fráze. Naopak spíš pro pobavení je nový režim Passion Mode, který rozpozná gesta při fandění a převede je na spálené kalorie, tep a počet gest. Jestli někdo potřebuje měřit, jak nadšeně tleská na koncertě, je to tu pro něj. Propojení s telefonem i chytrou domácností Hodinky běží na systému Xiaomi HyperOS 3 a počítají s plynulým propojením se smartphony. Zvládnou vzdálené ovládání fotoaparátu, vyhledání telefonu, ovládání připojených sluchátek nebo automatickou synchronizaci zdravotních a sportovních dat. Pracují i se systémem Xiaomi Home, takže zapadnou do ekosystému chytré domácnosti. Tady ovšem platí staré pravidlo — největší pohodlí dostanete v kombinaci s telefonem Xiaomi, část funkcí na cizí značce nemusí fungovat naplno. Cena a dostupnost Xiaomi Watch S5 46mm jsou k mání ihned přes oficiální kanály Xiaomi i u autorizovaných prodejců, a to za cenu od 3 999 Kč. Hodinky ale nepřišly samy. Vídeňská prezentace zároveň přinesla chytrý náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro (od 1 099 Kč), bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6 (od 2 699 Kč) a přenosný reproduktor Xiaomi Sound Play. Doplnily je i hodinky Redmi Watch 6 (od 2 399 Kč). Xiaomi navíc ke spoustě produktů přidává novou fialovou Violet Collection, takže letošní novinky budou k vidění i v decentním fialovém kabátě. Pokud tedy hledáte hodinky s dlouhou výdrží a možností přizpůsobit si vzhled, Watch S5 patří mezi vážné kandidáty. Jak si poradí s reálnou výdrží a přesností měření mimo laboratorní podmínky, prověříme v samostatném testu. Vyměnitelná luneta, nebo dlouhá výdrž — co u chytrých hodinek řešíte víc? Zdroj: Xiaomi (tisková zpráva) O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi