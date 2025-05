Chytré hodinky Xiaomi Watch S4 výročí oslavily nejen novým vzhledem! Pojďme se podívat, co je na nich nového

Letošní konference v duchu 15. výročí společnosti Xiaomi se nepochlubila jen novým autem, tabletem nebo telefony, ale i chytrými hodinkami. Přestože v této oblasti společnost na trh nepřináší nic zbrusu nového, přináší svěží aktualizaci pro své chytré hodinky Xiaomi Watch S4. Jedná se konkrétně o speciální výroční edici, která nedisponuje jen novým kabátem; jedná se o první zařízení svého druhu využívající vlastní čip Xring T1. S tím samozřejmě přichází i řada zajímavých novinek.

Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition přichází v černé a výrazné zelené verzi s názvem Green Flame. Na první pohled vynikají lehce upraveným designem, který působí prémiověji než jejich běžná verze. Přestože jsou designové změny líbivé, hlavní rozdíly najdete především uvnitř zařízení.

Největší novinkou je nasazení vlastního čipu Xring T1, jehož verzi O1 Xiaomi vyvíjí i pro svá prémiová zařízení jako Xiaomi 15S Pro nebo Pad 7 Ultra. V hodinkách má iterace T1 zajistit výrazně lepší energetickou efektivitu – výrobce slibuje až 9 dní výdrže na jedno nabití, a to i při zapnuté funkci eSIM.

Kromě toho má čip integrovaný modem, který podle testů Xiaomi zvyšuje výkon sítí o 35 %. Pokud tedy využíváte hodinky samostatně bez připojení k telefonu, měli byste pocítit rychlejší reakce i stabilnější připojení.

Výroční Xiaomi Watch S4 přinášejí nové chytré funkce

Mezi funkce, které ve standardní verzi hodinek nenajdete, patří například náhled z kamery spárovaného telefonu přímo na displeji hodinek, což je praktické třeba při focení skupinových fotografií.

Majitelé vozů Xiaomi navíc ocení i funkci odemknutí vozidla. Jedná se o funkci, která se kontinuálně začíná objevovat u značek, jejichž ekosystémy zahrnují i chytrá auta, takže nesměla chybět ani v této edici chytrých hodinek.

Celkově to působí, že výroční edice Xiaomi Watch S4 přivádí chytré hodinky do jejich ucelené podoby. I proto by byla škoda, kdyby se časem neuvedly i globálně; v tuto chvíli se prodávají pouze v Číně za v přepočtu necelé 4 000 Kč, nebo-li 1 299 juanů.

A co vy? Ocenili byste globální výskyt výročních Xiaomi Watch S4?

Zdroj: NotebookCheck, Xiaomi