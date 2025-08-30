Xiaomi Watch S4 teď nestojí ani 2,5 tisíce. Mají jasný AMOLED, až 15denní výdrž, NFC pro platby a spoustu chytrých funkcí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Watch S4 teď zlevnily pod hranici 2,5 tisíce korun Nabízí 1,43" AMOLED displej s jasem až 2 200 nitů Podporují ovládání gesty a pyšní se až 15denní výdrží Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o pořízení chytrých hodinek, máme pro vás zajímavý tip: Xiaomi Watch S4 se dostaly zpět ke své historicky nejnižší ceně. Zatímco při uvedení na trh stály okolo 4 000 Kč, teď je seženete už za méně než 2 500 Kč u několika zdejších prodejců. To je sleva téměř 40 % z původní ceny. Prémiové funkce za dostupnou cenu Xiaomi Watch S4 patří mezi ty lepší chytré hodinky ve své kategorii. Zaujmou především 1,43″ AMOLED displejem s HBM jasem až 1 500 nitů, který zůstává perfektně čitelný i na přímém slunci. Maximální jas dokonce dosahuje 2200 nitů při rozsvícení části obrazovky. Displej nabízí 60Hz obnovovací frekvenci pro plynulé animace a rozlišení 326 ppi, které zajišťuje ostrý obraz. Hodinky se pyšní elegantním designem s otočnou korunkou pro intuitivní ovládání. Rámeček z hliníkové slitiny prošel procesem PVD, který mu dodává prémiový vzhled připomínající nerezovou ocel. Zajímavostí je možnost výměny lunet, díky které si můžete měnit styl hodinek podle nálady nebo příležitosti. CHCI WATCH S4 Výdrž baterie až 15 dní Jedním z největších trumfů hodinek Xiaomi Watch S4 je výdrž baterie až 15 dní při běžném používání. To znamená, že si na krátké výlety nebo dovolené nemusíte brát nabíječku. Když už hodinky dobíjet potřebujete, oceníte rychlé nabíjení – pouhých 5 minut nabíjení vám zajistí 2 dny používání. Stačí si je nabít během ranní sprchy nebo čištění zubů. Kompletní monitorování zdraví a fitness Hodinky nabízejí více než 150 sportovních režimů, včetně specializovaného režimu pro lyžování s detekcí pádu a automatickým voláním pomoci. Nechybí ani pokročilé běžecké funkce s rozpoznáváním stylu běhu a profesionálními tréninkovými kurzy přímo na zápěstí. Pro sledování zdraví disponují hodinky vysoce přesným snímačem srdečního tepu s přesností až 98 %. Monitorují také saturaci krve kyslíkem, úroveň stresu a kvalitu spánku. Praktická je funkce rychlého zdravotního přehledu, která vygeneruje zprávu o vašem zdravotním stavu za pouhých 60 sekund. Chytré funkce pro každodenní použití Xiaomi Watch S4 podporují bezkontaktní platby přes NFC s kartami Mastercard a Visa. Hodinky umožňují přijímat hovory díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru. Pro majitele telefonů Xiaomi s HyperOS 2 je k dispozici funkce Xiaomi Smart Hub, která umožňuje ovládat chytrá zařízení v domácnosti přímo z hodinek. K ovládání můžete využít i nová rychlá gesta – stačí lusknout prsty pro odmítnutí hovoru, pořízení fotografie na dálku nebo otevření aplikace počasí. Hodinky jsou navíc vybaveny dvoupásmovým GPS s podporou pěti satelitních systémů pro přesné zaznamenávání venkovních aktivit. UŠETŘÍM NA WATCH S4 Využijete této slevy na chytré hodinky Xiaomi Watch S4? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytré hodinky Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.