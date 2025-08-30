TOPlist

Xiaomi Watch S4 teď nestojí ani 2,5 tisíce. Mají jasný AMOLED, až 15denní výdrž, NFC pro platby a spoustu chytrých funkcí

  • Xiaomi Watch S4 teď zlevnily pod hranici 2,5 tisíce korun
  • Nabízí 1,43" AMOLED displej s jasem až 2 200 nitů
  • Podporují ovládání gesty a pyšní se až 15denní výdrží

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
30.8.2025 14:00
Ikona komentáře 0
xiaomi watch s4 cernobily obrazek performance

Pokud uvažujete o pořízení chytrých hodinek, máme pro vás zajímavý tip: Xiaomi Watch S4 se dostaly zpět ke své historicky nejnižší ceně. Zatímco při uvedení na trh stály okolo 4 000 Kč, teď je seženete už za méně než 2 500 Kč u několika zdejších prodejců. To je sleva téměř 40 % z původní ceny.

Prémiové funkce za dostupnou cenu

Xiaomi Watch S4 patří mezi ty lepší chytré hodinky ve své kategorii. Zaujmou především 1,43″ AMOLED displejem s HBM jasem až 1 500 nitů, který zůstává perfektně čitelný i na přímém slunci. Maximální jas dokonce dosahuje 2200 nitů při rozsvícení části obrazovky. Displej nabízí 60Hz obnovovací frekvenci pro plynulé animace a rozlišení 326 ppi, které zajišťuje ostrý obraz.

xiaomi watch s4 design tri barevne varianty

Hodinky se pyšní elegantním designem s otočnou korunkou pro intuitivní ovládání. Rámeček z hliníkové slitiny prošel procesem PVD, který mu dodává prémiový vzhled připomínající nerezovou ocel. Zajímavostí je možnost výměny lunet, díky které si můžete měnit styl hodinek podle nálady nebo příležitosti.

CHCI WATCH S4

Výdrž baterie až 15 dní

Jedním z největších trumfů hodinek Xiaomi Watch S4 je výdrž baterie až 15 dní při běžném používání. To znamená, že si na krátké výlety nebo dovolené nemusíte brát nabíječku. Když už hodinky dobíjet potřebujete, oceníte rychlé nabíjení – pouhých 5 minut nabíjení vám zajistí 2 dny používání. Stačí si je nabít během ranní sprchy nebo čištění zubů.

Kompletní monitorování zdraví a fitness

Hodinky nabízejí více než 150 sportovních režimů, včetně specializovaného režimu pro lyžování s detekcí pádu a automatickým voláním pomoci. Nechybí ani pokročilé běžecké funkce s rozpoznáváním stylu běhu a profesionálními tréninkovými kurzy přímo na zápěstí.

xiaomi watch s4 spo2

Pro sledování zdraví disponují hodinky vysoce přesným snímačem srdečního tepu s přesností až 98 %. Monitorují také saturaci krve kyslíkem, úroveň stresu a kvalitu spánku. Praktická je funkce rychlého zdravotního přehledu, která vygeneruje zprávu o vašem zdravotním stavu za pouhých 60 sekund.

Chytré funkce pro každodenní použití

Xiaomi Watch S4 podporují bezkontaktní platby přes NFC s kartami Mastercard a Visa. Hodinky umožňují přijímat hovory díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru. Pro majitele telefonů Xiaomi s HyperOS 2 je k dispozici funkce Xiaomi Smart Hub, která umožňuje ovládat chytrá zařízení v domácnosti přímo z hodinek.

xiaomi watch s4 zelena oranzova lifestyle

K ovládání můžete využít i nová rychlá gesta – stačí lusknout prsty pro odmítnutí hovoru, pořízení fotografie na dálku nebo otevření aplikace počasí. Hodinky jsou navíc vybaveny dvoupásmovým GPS s podporou pěti satelitních systémů pro přesné zaznamenávání venkovních aktivit.

UŠETŘÍM NA WATCH S4

Využijete této slevy na chytré hodinky Xiaomi Watch S4?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.