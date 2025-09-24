Xiaomi Watch S4 41mm míří do Evropy! Umí měřit teplotu kůže a mají krásný displej Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Mnichově odhalilo Watch S4 41mm – elegantnější verzi populárních hodinek Zlatá edice Sunset Gold s diamantem v korunce láká na prémiový luxus Senzor tělesné teploty pomáhá s přesnější predikcí ženského cyklu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Na prezentaci v Mnichově mělo Xiaomi připravených víc es v rukávu, než se čekalo. Kromě telefonů Xiaomi 15T, televizí, vysavačů, lednic a dalších AIOT produktů, představil čínský gigant i elegantní Watch S4 41mm – kompaktní variantu svých populárních chytrých hodinek. A jedna z verzí má dokonce pravý laboratorně vytvořený diamant v korunce. Ne, není to vtip. Pro koho jsou malé, ale šikovné hodinky? AMOLED displej, který neoslepne ani nezmizí Senzor teploty kůže není jen zbytečná vychytávka Sportovní funkce, které dávají smysl SOS tlačítko, které může zachránit život Osm dní bez nabíječky Kolik za eleganci zaplatíte? Pro koho jsou malé, ale šikovné hodinky? S průměrem 41,2 mm a tloušťkou pouhých 9,5 mm jsou Watch S4 41mm jedny z nejkompaktnějších chytrých hodinek na trhu. Hmotnost 32 gramů (bez řemínku) znamená, že je na ruce skoro necítíte. To ocení hlavně lidé s užším zápěstím, kterým standardní 47mm hodinky připomínají spíš palubní počítač ze sci-fi filmu. Xiaomi nabídne čtyři barevné varianty. Základní černá a mátově zelená s fluorokaučukovým řemínkem, elegantní bílá s koženým páskem a pak je tu edice Sunset Gold. Ta dostala zlatý milánský pásek a korunka je ozdobená laboratorně vyrobeným diamantem. KOUPIT XIAOMI WATCH S4 AMOLED displej, který neoslepne ani nezmizí Displej s úhlopříčkou 1,32 palce má rozlišení 466 × 466 pixelů, což dává jemnost 352 ppi. To je víc než dostatečné pro ostré zobrazení. Maximální jas 1500 nitů v HBM módu (High Brightness Mode) zajistí, že displej zůstane čitelný i na přímém slunci. Panel pracuje s 60Hz obnovovací frekvencí, což zajišťuje plynulé animace a přechody. Xiaomi připravilo přes 200 ciferníků, včetně interaktivních s virtuálními mazlíčky. Váš denní pohyb určuje, jak rychle váš digitální kamarád roste – taková gamifikace fitness trackingu. Senzor teploty kůže není jen zbytečná vychytávka Novinkou je kontinuální měření teploty kůže. To není jen další číslo na displeji – hodinky dokážou upozornit na abnormální hodnoty nebo přehřátí organismu. Pro ženy má tato funkce ještě jeden rozměr: přesnější predikci menstruačního cyklu na základě teplotních změn během měsíce. KOUPIT XIAOMI WATCH S4 Vylepšený modul srdečního tepu s novými senzory slibuje vyšší přesnost a stabilitu měření. Monitoring spánku dostal upgrade v podobě multidimenzionální analýzy a 21denního plánu na zlepšení spánkových návyků. Hodinky vám nejen řeknou, že špatně spíte, ale i poradí, co s tím dělat. Sportovní funkce, které dávají smysl Duální GNSS s podporou L1 a L5 frekvencí znamená přesné sledování polohy i v městské zástavbě nebo hustém lese. Pro cyklisty je tu Bluetooth heart rate broadcasting – hodinky mohou vysílat data o tepu do cyklopočítače nebo trenažéru. KOUPIT XIAOMI WATCH S4 Plavci ocení zobrazení tepové frekvence v reálném čase přímo ve vodě (vodotěsnost 5ATM to umožňuje). Lyžaři zase dostanou režim s detekcí pádu. Celkem hodinky podporují přes 150 sportovních režimů, takže snad jen na kuželky nemají specializovaný program. SOS tlačítko, které může zachránit život Xiaomi myslelo i na bezpečnost. Dedikované SOS tlačítko umožňuje rychlé volání tísňové linky a sdílení polohy v reálném čase. V méně kritických situacích můžete živou polohu sdílet s předem nastavenými kontakty. Hodinky mají i nouzovou sirénu pro odstrašení potenciálních útočníků. Funkce ale vyžaduje, aby hodinky byly neustále připojené přes Bluetooth k telefonu a aplikace Mi Fitness musí být aktualizovaná na nejnovější verzi. Na Android zařízeních funguje i posílání SMS zpráv, na iOS je funkce omezená. Osm dní bez nabíječky Baterie s kapacitou 320 mAh vydrží podle Xiaomi až 8 dní při lehkém používání. Při normálním provozu počítejte se 4 dny, s intenzivním používáním a always-on displejem jsou to 3 dny. Hodinky běží na Xiaomi HyperOS a podporují ovládání chytrých zařízení přes Xiaomi Smart Hub (vyžaduje telefon s HyperOS 2 nebo 3). Zajímavostí jsou přizpůsobitelná gesta lusknutím prstů – můžete tak odmítnout hovor, otevřít počasí nebo spustit fotoaparát telefonu. Kolik za eleganci zaplatíte? Na konferenci jsme se pochopitelně dozvěděli také české ceny. Nejlevnější varianty (černá a zelená) startují na 3 399 Kč, varianta s řemínkem z bílé kůže vychází na 3 799 Kč. Cena verze Sunset Gold s diamantem pak může být vaše za 3 999 Kč. 