Špičkové hodinky Xiaomi Watch S1, které nabízejí za velmi solidní peníz kvalitní zpracování, podporu hlasových hovorů či NFC se mají brzy představit také v Evropě. Nedávno se navíc potvrdila spekulace o tom, že čínský gigant představí také verzi Xiaomi Watch S1 Active, která bude zaměřená více na sportování. A nyní známe konečně také datum vydání.

Xiaomi na svých sociálních sítích zveřejnilo prospekt lákající na hodinky Xiaomi Watch S1 Active, přičemž na premiéru dojde již 15. března, tedy ve stejný datum, kdy se plánuje globální představení vlajkových lodí řady Xiaomi 12. Příspěvek nám také odhalil barvy řemínků. Hodinky bude možné koupit v černé, modré, bílé, žluté, zelené a oranžové barvě.

