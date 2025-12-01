Rychlé hodinky s Wear OS za hubičku. Xiaomi Watch 2 Pro teď stojí jen 3 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Watch 2 Pro s Wear OS nyní stojí na Alze pouhých 2 990 Kč místo původních 5 590 Kč Hodinky nabízí čipset Snapdragon W5+ Gen 1, NFC platby a dvoupásmovou GPS Model pochází z roku 2023, ale stále patří k nejplynulejším Wear OS hodinkám na trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte chytré hodinky s operačním systémem Wear OS, ale nechcete za ně utrácet vyšší tisíce, máme pro vás zajímavý tip. Xiaomi Watch 2 Pro se na Alze aktuálně prodávají za pouhých 2 990 Kč, což představuje téměř polovinu původní ceny. Háček? Jedná se o dva roky starý model, který ale i dnes nabízí výbavu, za kterou se stydět nemusí. Plynulý systém za málo peněz V době recenze nás Xiaomi Watch 2 Pro překvapily především svou mimořádnou plynulostí. Za tu vděčí čipsetu Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, který je i dnes nejlepším procesorem pro Wear OS hodinky. Během testování jsme tehdy vystřídali řadu konkurenčních modelů od Pixel Watch přes TicWatch až po Galaxy Watch, ale nikde jsme se nesetkali s tak svižným zážitkem. Systém reaguje okamžitě, animace jsou plynulé a aplikace se načítají rychle. Dopomáhá jim k tomu 2 GB operační paměti a 32GB úložiště pro aplikace, ciferníky či hudbu. Operační systém Wear OS od Googlu nabízí přístup k tisícům aplikací přes Obchod Play – od Google Map přes Spotify až po WhatsApp. CHCI XIAOMI WATCH 2 PRO Kvalitní AMOLED displej a nerezové tělo Hodinky disponují 1,43palcovým AMOLED displejem s rozlišením 466 × 466 pixelů a jasem až 600 nitů. Během našeho testování se displej osvědčil i na přímém slunci – čitelnost byla vždy dostatečná. Panel samozřejmě podporuje funkci Always-On pro neustálé zobrazení času. Tělo hodinek je vyrobeno z nerezové oceli. Na pravé straně najdete dvojici tlačítek a otočnou korunku, která usnadňuje navigaci systémem. Při recenzování jsme ocenili příjemnou haptickou zpětnou vazbu při rolování, i když celková vibrace nedosahuje úrovně dražších konkurentů. Zdravotní funkce a sport Xiaomi Watch 2 Pro jsou vybaveny 12kanálovým PPG biosenzorem, který monitoruje tepovou frekvenci a okysličení krve. Během testování se naměřené hodnoty téměř shodovaly s konkurenčními Galaxy Watch6 Classic. Hodinky dále sledují stres, kvalitu spánku a umí měřit složení těla pomocí bioimpedančních senzorů. Pro sportovce je k dispozici více než 150 sportovních režimů a dvoupásmová GPS s podporou pěti satelitních systémů. Voděodolnost 5 ATM umožňuje plavání v bazénu i moři. Během recenzování jsme ověřili, že i měření spánku funguje přesně – údaje se lišily jen o pár minut oproti specializovanému Oura Ringu. NFC platby a hovory ze zápěstí Díky NFC můžete platit hodinkami přes Peněženku Google. Integrovaný reproduktor a mikrofon pak umožňují vyřizovat hovory přímo ze zápěstí, pokud máte hodinky spárované s telefonem přes Bluetooth. K dispozici je také LTE verze s eSIM, ale ta se aktuálně v akci nenachází. KOUPIT XIAOMI WATCH 2 PRO Výdrž baterie lehce nad průměrem Baterie s kapacitou 495 mAh při našem testování vydržela téměř dva dny – a to s aktivním Always-On displejem, automatickým měřením zdravotních funkcí a sledováním spánku. Xiaomi udává výdrž až 65 hodin při běžném používání, což odpovídá naší zkušenosti. Má smysl kupovat dva roky staré hodinky? Xiaomi Watch 2 Pro pocházejí z podzimu 2023, což znamená, že v softwarové podpoře za novějšími modely zaostávají. Hodinky běží na Wear OS 3.5, a přestože podle zpráv z Redditu obdržely Wear OS 5, jak to bude s aktualizacemi na další verze, není jisté. Pořídili byste si Xiaomi Watch 2 Pro za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Chytré hodinky Sleva Wear OS Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.