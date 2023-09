Xiaomi právě v Berlíně představilo hodinky Watch 2 Pro

Mají aktuální Snapdragon, potěší také ocelovou konstrukcí a LTE připojením

Na jedno nabití mají údajně vydržet až 65 hodin

Kromě telefonů řady Xiaomi 13T došlo dnes v Berlíně také na představení očekávaných hodinek Xiaomi Watch 2 Pro, které disponují systémem Wear OS 3 obaleným do nadstavby MIUI. Hodinky mají aktuální čipset od Qualcommu, ale také kvalitní displej či LTE připojení.

Můžeme začít u displeje. Díváme se na kulatý 1,43″ AMOLED panel s rozlišením 466 x 466 pixelů s maximálním jasem 600 nitů a podporou Always-On. Na výběr bude z 20 různých ciferníků, můžete ale pochopitelně sáhnout také k neoficiálnímu řešení. Pouzdro je tvořeno z nerezové oceli, k dostání budou verze s koženým a fluorokaučukovým řemínkem.

V útrobách tiká čipset Snapdragon W5 + Gen 1, tedy to nejlepší, co aktuálně Qualcomm pro hodinky poskytuje. Plus verze má navíc koprocesor AON, který se stará o chod Always-On displeje. Po Mobvoi a Oppo je tedy Xiaomi třetím výrobcem, který čip představený loni použije. Dalšími do party budou pravděpodobně Pixel Watch 2. generace.

Díky Wear OS s integrovaným Obchodem Play lze počítat s hromadou podporovaných aplikací, ať už se bavíme Google (Peněženka, Mapy, Keep, YouTube Music..) nebo třetích stranách, výběr je opravdu široký. Samozřejmostí je přítomnost dvoupásmové GPS, Wi-Fi, sluchátka pak připojíte díky Bluetooth 5.2. Sportovci ocení přes 150 sportovních režimů s detailní analýzou tréninku.

Ze zdravotních aktivit stojí za vypíchnutí sledování srdečního tepu, hladiny kyslíku v krvi, stresu, ale samozřejmě také spánku. Výdrž obstarává 495mAh baterie, která má dle výrobce vydržet na jedno nabití až 65 hodin.

Pokud si vystačíte bez LTE, zaplatíte za Xiaomi Watch 2 Pro 5 599 korun. Verze s LTE pak vychází na 6 299 korun. K dostáni budou na většině českých e-shopů.

Zdroj: tisková konference, tisková zpráva