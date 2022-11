Společnost Xiaomi minulý týden zveřejnila výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí roku 2022. Pokud si myslíte, že čínský gigant roste do nebes, jste na omylu. Stejně jako hromadu dalších technologických firem totiž i Xiaomi poznamenala pandemie v Číně. Mimo to však společnost také investovala hromadu peněz do vývoje.

Třetí čtvrtletí letošního roku, tedy červenec, srpen a září přineslo do pokladny téměř 10 miliard dolarů, přičemž více než polovina těchto příjmů pocházela ze zahraničních trhů. Příjmy jsou tedy asi o 10 % nižší, než minulý rok ve stejné období. Znatelně nižší je i čistý zisk, který meziročně klesl o 59 % na necelých 300 milionů dolarů. To je však pochopitelné, jelikož Xiaomi tento rok investovalo do vývoje elektromobilů, ale i dalších technologií asi 116 milionů dolarů.

Popularita této značky ale neustále roste. Kupříkladu počet uživatelů MIUI dosáhl na 564 milionů uživatelů, což je o 78 milionů více, než před rokem. Lidé přechází jak v domovské Číně, tak i Evropě a na dalších kontinentech. Ve Španělsku jde o ty nejprodávanější telefony vůbec, druhé místo pak firmě patří ve Francii a Itálii.

Co říkáte na Q3 výsledky firmy Xiaomi?

Zdroj: GSMArena