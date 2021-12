Xiaomi vylepšuje své baterie, dočkáme se jich již příští rok

Baterie byly, jsou a určitě i nadále budou velkým tématem, co se (nejen) smartphonů týče. Snad každý rok se doslýcháme, že došlo k objevu nějaké přelomové technologie, která má baterie posunout na nový level, nicméně jejich implementace do praxe bývá často velmi zdlouhavá. Za vděk tak musíme vzít každé inovaci, která má dorazit v dohledné době. I proto nás potěšila zpráva, že čínské Xiaomi vylepšuje své baterie a inovovaných modelů bychom se měli dočkat již v průběhu příštího roku.

Baterie o větší kapacitě i lepší bezpečnost

Hlavní inovací v technologiích baterií pro zařízení Xiaomi je trojnásobné zvýšení množství křemíku v článcích. Díky tomu mohou nové baterie při stejné velikosti nabídnout o 10% vyšší kapacitu. Dalším zlepšením v oblasti efektivity využití prostoru je změna natočení modulu ochranného okruhu. Ten je nově otočený o 90° a tím výrobce ušetřil další prostor, který mohou zaujmout samotné články baterie.

Dalšího vylepšení se pak dočkal také čip pro hlídání plného nabití baterie. Ten by měl nově spoléhat na pokročilejší algoritmy a nabídnout tak vyšší bezpečnost i delší životnost bateriových článků. Přínos by měl mít zejména při dlouhém připojení telefonu na nabíječku – například při nabíjení přes noc. Tehdy by měl zejména zabraňovat “přebití” a tím pádem i nadměrnému zahřívání baterie. Vylepšení se ovšem dotkla i senzorů pro monitorování teploty baterie. K tomu však Xiaomi bližší detaily neposkytlo.

Zdroj: GSMArena.com