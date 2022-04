Pěknou fotografii nebo příležitost k jejímu pořízení může nenávratně pokazit ledacos. Nezvaný host zrovna v tom nejlepším záběru, špatné zaostření… a také neodstranitelný vodoznak, který si uzurpuje místo v jednom či více rozích fotografie. Tento vizuální prvek je ve světě mobilních telefonů specialitou hlavně přístrojů značky Xiaomi a jejich uživatelé jsou buď na toto označení hrdí (to upřímně moc nechápeme), o možnosti vypnutí vůbec neví, nebo netuší, jak se to dělá. Pro poslední dvě skupiny tu máme velmi jednoduchý návod, jak se vodoznaku zbavit.

Vodoznak Digitální vodoznak (též digitální vodotisk) je v informatice technika, která do digitálního dokumentu (obrázek, zvuk, film apod.) vkládá dodatečnou informaci tak, že je obtížné ji najít či odstranit. Kopie nebo běžná úprava dokumentu typicky vodoznak neodstraní (oříznutí nebo změna velikosti obrázku, překódování zvuku apod.).

Jak vypnout vodoznak v Xiaomi (Redmi, POCO…) mobilu?

Tento konkrétní postup je vytvářen pro poslední verzi Xiaomi systému MIUI 13, nicméně od ostatních verzí by se případně neměl moc lišit. S malými odlišnostmi by měl být aplikovatelný i na telefony jiných značek, ale u nich je většinou vodoznak v základním nastavení vypnutý. U Xiaomi je to velmi často právě naopak.