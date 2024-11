Konec éry Snapdragonu u Xiaomi? Značka chystá vlastní procesory, objevit se mají dříve než byste čekali

Xiaomi chystá vlastní čipset, představit se má už příští rok

Cílem je snížit závislost na Qualcommu a Mediateku a posílit pozici na trhu

Nový procesor má pomoci i s rozvojem divize elektromobilů a AI funkcí

Podle nové zprávy agentury Bloomberg se Xiaomi chystá přidat k výrobcům vlastních mobilních procesorů. Následuje tak příklad Googlu, který používá svoje čipsety Tensor už od roku 2021, kdy představil první generaci v sérii Pixel 6.

Zatímco dnes dominují trhu s Androidem především čipsety od Qualcommu a MediaTeku, s vlastními procesory experimentuje kromě Googlu také Samsung (ostatně právě v jeho továrnách se Tensory vyrábějí) se svou řadou Exynos, kterou využívá především v Evropě a levnějších modelech.

Xiaomi plánuje zahájit výrobu svých procesorů v roce 2025 a ve stejném roce je nasadit do svých zařízení. Pro čínský kolos to může být klíčový krok k větší nezávislosti. Firma sice dlouhodobě úzce spolupracuje s Qualcommem a často jako první uvádí telefony s nejnovějšími Snapdragony (aktuálně řada Xiaomi 15 s čipem Snapdragon 8 Elite), vlastní procesor jí ale umožní lépe se odlišit na trhu s Androidem a optimalizovat výkon podle svých potřeb.

Google ukázal s čipy Tensor, že vlastní vývoj může přinést zajímavé výhody – zatímco v čistém výkonu a výdrži baterie procesory zaostávají za Snapdragony, v oblasti umělé inteligence a strojového učení mají navrch. Právě schopnosti v AI by mohly být jedním z důvodů, proč se i Xiaomi vydává vlastní cestou.

Zatím není jasné, v čem konkrétně by se měl nový čip lišit od současných řešení Qualcommu. Podle analytiků by mohl najít uplatnění i v rostoucí divizi elektromobilů Xiaomi, kde by firmě zajistil větší kontrolu nad dodavatelským řetězcem a dal jí větší možnost k optimalizaci výkonu. Výhodou je také nezávislost na amerických technologiích v době, kdy geopolitické napětí nepochybně stoupá a Xiaomi se chce vyvarovat toho, na co před lety doplatil Huawei.

Zdroj: Bloomberg, AndroidCentral