Xiaomi si brousí zuby na trh s tablety, kterému dominuje iPad a chystá návrat ve velkém stylu. Čínská firma nevydala žádný tablet už několik let, ale teď prý připravuje hned tři nové modely. Jaké budou tři nové tablety od Xiaomi a proč se vrací na trh s tablety?

Poslední tablet od Xiaomi spatřil světlo světa v roce 2018. Jednalo se tehdy o Mi Pad 4 s procesorem střední třídy Snapdragon 660. Trh s Android tablety, ale v průběhu let celkem upadal, a tak se z něj řada firem stáhla. Nyní údajně poptávka po tabletech opět vzrostla ve spojení s celosvětovou pandemií. Xiaomi prý připravuje hned tři nové tablety. Nebude se jednat o žádná ořezávátka, jelikož čínský výrobce chce údajně konkurovat iPadům od Apple.

Tři nové modely mají údajně označení K81, K81A a K82. Kódová jména těchto zařízení jsou Enuma, Elish a Nabu. Nové tablety by mohly spadat do série pojmenované Mi Pad 5. Všechny tři modely budou údajně vybaveny sadou čtyřech zadních fotoaparátů. Přítomno má být dále bezdrátové nabíjení, rychlonabíjení, čtyři reproduktory, NFC a LCD displej s obnovovací frekvencí 120Hz. Podlé uniku má být rozlišení displejů 2560 x 800, ale je možné že někde nastala chyba a bude to spíše 2560 x 1800. Modely K81 a K81A mají být vybaveny výkonným Snapdragonem 870. Model K82 prý dostane Snapdragon 860. Hlavní snímač kamery u modelu K81 bude údajně vybaven rozlišením 48Mpx a zbývající dva modely dostanou snímače o rozlišení 12Mpx.

Jak se těšíte na tři nové tablety od Xiaomi?

Zdroj: pocketnow