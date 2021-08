Xiaomi následuje Apple a nově upozorní uživatele na neoriginální baterie. Kromě toho však také omezí rychlá nabíjení. Novinku objevil web XDA-Developers v poslední verzi aplikace Mi Security. V případě, že se v telefonu nachází neoriginální baterie, bude se objevovat upozornění, ve kterém Xiaomi žádá o výměnu v autorizovaném servisu a používání neoriginální baterie může poškodit zařízení.

Xiaomi si posvítí na neoriginální baterie. Prozatím pouze na modely z čínského trhu

V XDA-Developers prozkoumali kód aplikace, ze kterého vyčetli, že v současné době je tohle upozornění aktivní pouze na telefonech určených pro čínský trh. A to konkrétně u modelů Mi 9, Mi 10 a Mi 10 Pro. Evropských zákazníků, včetně Česka se prozatím tohle upozornění netýká, pokud si tedy nepořídili zařízení určené pro čínský trh, která se můžou vyskytovat v některých čínských e-shopech, které dováží i do Evropy. Samozřejmě v budoucnu se upozornění může rozšířit i do dalších regionů.

Na fotografiích výše můžete vidět, jak takové upozornění vypadá. Informace ihned vyvolaly srovnání s Applem, který již dříve zavedl funkci upozorňující uživatele, pokud baterii neměnil certifikovaný technik. Cupertinská společnost byla za tento krok kritizována. Mnozí tvrdili, že se Apple jen snaží ze zákazníků dostat více peněz kvůli dražším výměnám baterií v certifikovaných servisech.

Xiaomi kromě upozornění rovněž omezuje rychlost nabíjení, není však známé, jak moc je nabíjení omezeno. Xiaomi bylo zároveň osloveno s dotazem, jestli plánuje tohle upozornění zavést v zařízeních na evropském trhu. V době psaní článku však ještě společnost neodpověděla.

Měníte baterie v telefonu pouze v certifikovaných servisech?

Zdroj: xda-developers.com