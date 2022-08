Na začátku července nám společnost Xiaomi konečně ukázala dlouho očekávaný model Xiaomi 12S Ultra, který je však na rozdíl od svých levnějších bratříčků dostupný pouze v Číně. To je rozhodně škoda, protože by mohl být zdatným konkurentem kupříkladu Galaxy S22 Ultra. Naštěstí nám ale vysvitla jiskra naděje, kterou vykřesal samotný ředitel firmy.

Lei Jun, generální ředitel společnosti Xiaomi se nechal slyšet, že zákazníci prahnoucí po Ultra verzi vlajkového Xiaomi nemusí házet flintu do žita, jelikož Ultra model bude dostupný na globálním trhu. Z prohlášení není jednoznačné, zda Jun hovořil o Xiaomi 12S Ultra, nebo nástupci Xiaomi 13 Ultra.

The next iteration of Ultra will be available in our global markets! https://t.co/TgdDWq8724

— leijun (@leijun) August 27, 2022