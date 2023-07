Xiaomi ukončilo podporu pro několik TOP modelů i bestseller od Redmi

Xiaomi rozšířilo svůj EOS seznam na němž svůj smartphone nechce vidět asi žádný uživatel. Zařazení na tento seznam totiž pro chytré telefony značky Xiaomi, Redmi a Poco znamená, že u nich Xiaomi ukončilo podporu. Ty se tak od svého výrobce již nedočkají žádné softwarové péče a to ani bezpečnostních záplat. Nově se na seznamu objevilo několik TOP modelů řady Xiaomi Mi 10 a také pár smartphonů Redmi včetně jedhono velmi populárního Redmi Note. Je mezi zmíněnými i váš smartphone?

Xiaomi ukončilo podporu Redmi Note 9 Pro i řadě Mi 10

Mezi smartphony u kterých nově Xiaomi ukončilo podporu nechybí celá řada Xiaomi Mi 10. Konkrétně jde o modely Xiaomi Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G a Mi 10 Ultra 5G představené v únoru, respektive srpnu roku 2020. Všechny tyto telefony přitom na trh vstupovaly s Androidem 10 a nyní končí na aktuálně stále ještě nejnovějším Androidu 13 s rovněž nejnovějším MIUI 14. Výrobce na ně tedy doručil 3 velké aktualizace OS. Přesto je ale trochu škoda, že u takto vybavených modelů nepokračuje ještě alespoň rok podpora ve smyslu bezpečnostních aktualizací a ideálně i verze MIUI.

Dalším modelem, u nějž Xiaomi ukončilo podporu je Redmi Note 9 Pro. To na pulty obchodů dorazilo v dubnu 2020 a stejně jako řada Mi 10 nabídlo Android 10. V současnosti jej pak Xiaomi zanechává svému osudu s nejnovějším MIUI 14 ale v tomto případě postaveném na Androidu 12. To levné Redmi 9C bylo sice také vydáno v roce 2020, končí však s MIUI 12.5 a Androidu 11. Nejmladším ze smartphonů Xiaomi s ukončenou podporou je pak Redmi 10 5G z března 2021. To svou krátkou kariéru končí s Androidem 13 a MIUI 14 – dostalo tedy dvě velké aktualizace.

Zdroj: Xiaomiui.net