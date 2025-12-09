Tahle MiniLED televize Xiaomi spadla na 15 tisíc! Má 144 Hz, vysoký jas a nízkou odrazivost Hlavní stránka Zprávičky 55" Xiaomi TV S Pro Mini LED spadla z 16 999 Kč na 15 299 Kč s kódem ALZADNY10 Má 408 stmívatelných zón s jasem 1 700 nitů a displej s nízkou odrazivostí (1,8 %) – výrazně lepší než běžné televize Potěší také hráče, nechybí 144Hz obnovovací frekvence a VRR Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 55palcová Xiaomi TV S Pro Mini LED s kódem ALZADNY10 stojí 15 299 Kč místo původních 16 999 Kč. Jde o novou generaci televize, která na trh přišla teprve před měsícem. Na papíře nabízí velmi zajímavé parametry: 408 zón Mini LED podsvícení, 1 700 nitů špičkový jas, displej s nízkou odrazivostí a 144Hz obnovovací frekvenci (až 288 Hz v herním režimu). Mini LED s 408 zónami a extrémní jas QD-Mini LED technologie rozděluje podsvícení na 408 nezávislých zón, což umožňuje přesnou kontrolu nad jasem jednotlivých částí obrazu. Nejvyšší jas 1 700 nitů a černá 0,0001 nitů (téměř jako OLED) znamenají dynamický kontrast 17 000 000:1. To jsou parametry srovnatelné s prémiových televizemi za dvojnásobek. Xiaomi tvrdí, že oproti loňské generaci došlo k 425% nárůstu celkového jasu a 472% nárůstu kvality zaměření světla. Zásadní novinkou je displej s nízkou odrazivostí 1,8 %, loňská Xiaomi TV S Mini LED měla 2,6 %. To znamená výrazně lepší obraz za denního světla a vyšší kontrast (tmavé scény nejsou šedé). Panel pokrývá 94 % DCI-P3 barevného prostoru a zobrazuje 1,07 miliardy barev (10-bit), podporuje Dolby Vision, HDR10+ a lokální stmívání. Herní režim a zvuk Nativní obnovovací frekvence je 144 Hz, což stačí na PS5 a Xbox Series X (ty zvládají max. 120 Hz). V režimu Game Boost se frekvence zvýší na 288 Hz, ale to funguje jen při rozlišení 1920 × 1080 nebo 2560 × 1440 – ne při 4K. Podporuje VRR (variabilní obnovovací frekvenci) pro plynulejší obraz bez trhání. Zvuk zajišťují dva 15W reproduktory s laděním Harman AudioEFX, podporují Dolby Atmos a DTS:X. Xiaomi slibuje ultravysokofrekvenční hybridní stmívání 20 kHz, které omezuje únavu očí, a algoritmus pro nízký obsah modrého světla. CHCI XIAOMI TV S MINI LED 2026 Pro koho to je Za 15 299 Kč je to zajímavá nabídka – srovnatelné Samsung nebo LG televize s Mini LED stojí 20 tisíc a více. Xiaomi má silné specifikace: 408 zón, 1 700 nitů jas, displej s nízkou odrazivostí, 144 Hz a ucházející zvuk s Harman laděním. CHCI XIAOMI TV S MINI LED 2026 Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Google TV miniLED slevy Televize Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.