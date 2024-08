Xiaomi představuje novou řadu Mini LED televizorů pro globální trh

Televizory nabízejí 4K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a pokročilé herní funkce

K dispozici budou ve třech velikostech s různým počtem stmívacích zón

Xiaomi opět dokazuje, že je pro něj trh s televizory stále důležitější. Po nedávném evropském uvedení řady TV A Pro (2025), míří do obýváků s novou řadou Mini LED televizorů s označením Xiaomi TV S Mini LED 2025, které by měly potrápit zavedené hráče na trhu.

Co tedy nové Xiaomi televizory nabízí? Především jde o tři modely s úhlopříčkami 55″, 65″ a 75″. Všechny disponují 4K rozlišením (3840 x 2160 pixelů) a obnovovací frekvencí až 144 Hz. To už je parametr, který potěší nejen filmové nadšence, ale především hráče. A když už jsme u hraní – nechybí podpora VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) a dokonce ani FreeSync Premium. Potěší přítomnost HDMI 2.1, díky němuž jste schopní využít vysokou obnovovací frekvenci i u herních konzolí, nejen u počítačů.

Xiaomi se chlubí, že jejich nové televizory pokrývají 94 % barevného prostoru DCI-P3. To v praxi znamená, že byste měli vidět barvy tak, jak je zamýšleli tvůrci obsahu, jelikož tento standard je se používá právě třeba v kinematografii. Další zajímavostí je automatická regulace podsvícení podle okolního světla.

A jak je to vlastně s tím Mini LED podsvícením? Zatímco 75″ model nabídne úctyhodných 512 stmívatelných zón, 65″ verze jich má 392 a nejmenší 55″ model 308. Ono to ale dává určitý smysl, rozdíl v obrazu nebude na větším televizoru znatelně lepší než na tom menším. Velikost panelu je zkrátka potřeba uzpůsobit, naopak kdyby v 75″ bylo stejně stmívatelných zón jako v 55″, rozdíl byste určitě poznali. Díky většímu množství těchto zón vynikne kontrast a černá, která je standardně doménou OLED panelů.

Co se týče softwaru, Xiaomi sází na Google TV. To znamená, že budete mít přístup ke všem populárním streamovacím službám, ale i k živému vysílání přes Xiaomi TV+. Nechybí ani podpora Chromecastu pro snadné streamování z mobilu či tabletu. Co se konektivity týče, samozřejmostí je Wi-Fi 6 a Ethernet, takže o stabilní připojení by neměla být nouze.

Zvuk obstarává dvojice 12,5W reproduktorů s podporou Dolby Atmos. Ty nebudou hrát úplně špatně, ale k takové televizi bude soundbar určitě vhodnější volbou, dnes se dají sehnat za rozumné peníze.

Otazníkem zatím zůstávají ceny a dostupnost. Xiaomi sice televizory představilo na svém globálním webu, ale konkrétní data uvedení na trh ani cenovky zatím neznáme.

Jak se vám líbí nové Mini LED televizory od Xiaomi?

Zdroj: Mi.com