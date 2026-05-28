Nová řada Xiaomi TV S Mini LED 2026 je skvělá nejen na sportovní utkání. Navíc startuje pod 15 tisíci

Adam Kurfürst Publikováno: 28.5.2026 21:00

Minulý měsíc Xiaomi aktualizovalo svůj katalog televizorů s Mini LED podsvícením o pětici modelů letošní generace. Řada Xiaomi TV S Mini LED 2026 se i tentokrát vyznačuje skvělým poměrem mezi cenou a výbavou – nejlevnější 55″ model je k dispozici za 13 999 Kč a vrcholné 98″ provedení, které se dokonce pyšní až 288Hz obnovovací frekvenci, vyjde na pouhých 54 999 Kč. Všechny navíc skvěle poslouží při sledování sportovních utkání. Pokud si telku objednáte dnes, nedělní hokejové finále už na ní pravděpodobně sledovat nestihnete, ale na blížící se mistrovství ve fotbale ji budete mít připravenou. Obraz: Technologie QD Mini-LED a frekvence až 288 Hz Svoboda se systémem Google TV a zvuk Dolby (Atmos) Cena a dostupnost: v Česku začínají na 13 999 Kč Srovnávací tabulka specifikací Obraz: Technologie QD Mini-LED a frekvence až 288 Hz Všechny modely řady bez ohledu na velikost a cenu využívají Mini-LED panel s technologií kvantových teček (Quantum Dot). V praxi to znamená, že obrazovka není podsvícená celoplošně jako u levných LCD modelů, ale je rozdělena do několika samostatných zón, které dovedou různou intenzitou svítit nezávisle na sobě. 55″ varianta jich má 308, vrcholné 98″ provedení jich nabízí 880. Logicky přitom platí, že čím vyšší je počet zón, tím lépe televize dovede kontrolovat podsvícení v jednotlivých částech obrazu. Pokud tedy budete sledovat tmavou scénu, kde svítí například pouliční lampa, okolí lampy zůstane dokonale tmavé a lampa bude jasně zářit. Speciální algoritmy navíc snižují nežádoucí efekty jako blikání nebo takzvaný halo efekt, tedy jakousi pomyslnou svatozář kolem svíticích objektů. Devízou Mini LED panelů je vysoký jas a Xiaomi v případě letošní série láká na solidní hodnotu 1 200 nitů. Současně také upozorňuje na údajné minimum 0,0001 nitu, které doplňuje výše zmíněné – televizory tedy nabízejí skvělou úroveň temnoty, která se prakticky rovná OLED panelům. KOUPIT TV S MINI LED 2026 Očekávat můžete i velmi dobrou přesnost barev, a to díky schopnosti televizoru zpracovat obraz v 10bitové hloubce pro každou primární barvu (RGB) a 94% pokrytí prostoru DCI-P3. Hráče pak osloví zejména modely s 85″ a 95″ úhlopříčkou, které nabízejí nativní 144Hz obnovovací frekvenci a maximální frekvenci až 288 Hz v herním režimu. Menší modely umí nativně jen 60 Hz a v herním režimu opět dosahují dvojnásobku, tedy 120 Hz. Svoboda se systémem Google TV a zvuk Dolby (Atmos) Televizory Xiaomi TV S Mini LED 2026 tradičně pracují s operačním systémem Google TV, pro nějž jsou k dispozici všechny významné streamovací platformy. Díky přístupu k obchodu s více než 10 000 aplikacemi nabízí svobodu, kterou byste u konkurenčních platforem hledali těžko. Bohužel i tady narážíme na rozdíly mezi nejdražší dvojicí a zbytkem řady – 85″ a 98″ model totiž disponují výkonnějšími procesorovými jádry Cortex-A73 a 3GB operační pamětí (zatímco zbytek řady má jen 2 GB), takže na nich systém poběží lépe. Je škoda, že stejné výsady nemají i menší členové rodinky. U nich byste mimochodem marně hledali i technologie Dolby Vision a Dolby Atmos, které určitě něco budou říkat filmovým nadšencům. Verze s 55″, 65″ a 75″ panelem se mohou spokojit pouze se zvukem Dolby Audio a DTS:X. Samotný výkon reproduktorů však napříč celou řadou činí jen 2x 15 W, takže pokud si na audiu opravdu potrpíte, stejně si budete muset pořídit soundbar i k 98″ televizi. Za co musíme Xiaomi pochválit, je fakt, že myslelo i na majitele iPhonů či jiných Apple produktů. Kromě funkce Google Cast pro bezdrátový přenos obrazu totiž umí také Apple AirPlay. Za zmínku pak rozhodně stojí i dálkový ovladač, jenž díky Bluetooth funguje i v případě, že jej nenamíříte přímo na televizi. Cena a dostupnost: v Česku začínají na 13 999 Kč Jak jsme již zmínili úvodem, Xiaomi televizorům nastavilo velice přívětivé ceny. Základní model se u nás dá pořídit už za 13 999 Kč, za skoro stopalcové provedení pak utratíte sotva 55 tisíc. Všechny varianty již nyní pořídíte třeba na Alze. České ceny všech variant vypadají následovně: Xiaomi TV S Mini LED 2026 55 – 13 999 Kč Xiaomi TV S Mini LED 2026 65 – 18 999 Kč Xiaomi TV S Mini LED 2026 75 – 23 999 Kč Xiaomi TV S Mini LED 2026 85 – 35 999 Kč Xiaomi TV S Mini LED 2026 98 – 54 999 Kč Srovnávací tabulka specifikací ModelCenaPanelRozlišeníObnovovací frekvenceJasHDRZvukProcesorRAM / úložištěHDMI a USBBezdrátová konektivitaRozměry bez stojanuHmotnost bez stojanuVESAXiaomi TV S Mini LED 2026 55″13 999 KčQD-Mini LED, DCI-P3 94 %4K, 3 840 × 2 160 px60 Hzaž 1 200 nitůHDR10+, HLG, Filmmakerstereo, 2 × 15 Wčtyřjádrový Cortex-A55, Mali-G522 GB / 32 GB2× HDMI 2.0, 1× HDMI 2.1, 1× USB 2.0Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Google Cast, AirPlay1226 × 77 × 709 mmpřibližně 11,6 kg300 × 300 mmXiaomi TV S Mini LED 2026 65″18 999 KčQD-Mini LED, DCI-P3 94 %4K, 3 840 × 2 160 px60 Hzaž 1 200 nitůHDR10+, HLG, Filmmakerstereo, 2 × 15 Wčtyřjádrový Cortex-A55, Mali-G522 GB / 32 GB2× HDMI 2.0, 1× HDMI 2.1, 1× USB 2.0Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Google Cast, AirPlay1445 × 81 × 832 mmpřibližně 16 kg300 × 300 mmXiaomi TV S Mini LED 2026 75″23 999 KčQD-Mini LED, DCI-P3 94 %4K, 3 840 × 2 160 px60 Hzaž 1 200 nitůHDR10+, HLG, Filmmakerstereo, 2 × 15 Wčtyřjádrový Cortex-A55, Mali-G522 GB / 32 GB2× HDMI 2.0, 1× HDMI 2.1, 1× USB 2.0Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Google Cast, AirPlay1667 × 83 × 959 mmpřibližně 22,7 kg400 × 300 mmXiaomi TV S Mini LED 2026 85″35 999 KčQD-Mini LED, DCI-P3 94 %4K, 3 840 × 2 160 px144 Hzaž 1 200 nitůDolby Vision, HDR10+, HLG, Filmmakerstereo, 2 × 15 W, Dolby Atmosčtyřjádrový Cortex-A73, Mali-G523 GB / 32 GB3× HDMI 2.1, 1× USB 2.0, 1× USB 3.0Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Google Cast, AirPlay1890 × 84 × 1083 mmpřibližně 32,5 kg600 × 400 mmXiaomi TV S Mini LED 2026 98″54 999 KčQD-Mini LED, DCI-P3 94 %4K, 3 840 × 2 160 px144 Hzaž 1 200 nitůDolby Vision, HDR10+, HLG, Filmmakerstereo, 2 × 15 W, Dolby Atmosčtyřjádrový Cortex-A73, Mali-G523 GB / 32 GB3× HDMI 2.1, 1× USB 2.0, 1× USB 3.0Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Google Cast, AirPlay2179 × 84 × 1246 mmpřibližně 50 kg600 × 500 mm Co na řadě Xiaomi TV S Mini LED 2026 zaujalo vás? 