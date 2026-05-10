MiniLED televize od Xiaomi zlevnila na 12,5 tisíce! Umí 144 Hz a má jas až 1200 nitů Xiaomi TV S Mini LED 2025 je 55" 4K televize s 308 stmívacími zónami a jasem až 1 200 nitů — Mini LED výbava ve vstupní cenovce Cena padá z 14 590 Kč s kódem ALZADNY15 na 12 490 Kč — patří mezi nejlevnější Mini LED televize na českém trhu Disponuje HDMI 2.1, 144 Hz herním režimem, AMD FreeSync Premium a Google TV Jakub Kárník Publikováno: 10.5.2026 12:00 Mini LED technologie ještě před pár lety lety platila za výsadu prémiových televizí za 30 a více tisíc, ale Xiaomi společně s ostatními výrobci jako TCL, Hisense nebo LG tuto hranici postupně boří. 55″ Xiaomi TV S Mini LED 2025 v ceně 12 490 Kč po zadání kódu ALZADNY15 se dostává do hladiny, kde si dnes pořídíte i obyčejnou LCD televizi. Pro lidi, kteří chtějí udělat skok kvality oproti starému LCD a zároveň nechtějí investovat do OLED, je to atraktivní volba. Mini LED za cenu klasického LCD Kompromisy, které je nutné přijmout Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud měníte starou LCD televizi a chcete viditelný kvalitativní skok bez nutnosti investovat 25 a více tisíc do OLED. 308 stmívacích zón a jas 1 200 nitů znamená výrazně lepší kontrast, hlubší černou a lepší HDR podání než u běžné LED televize. Google TV s plnou podporou českých aplikací (Oneplay, Prima+, SledováníTV, Telly) zaručí, že nebudete řešit alternativní zdroje obsahu.⚠️ Zvažte, že podle reálných recenzí má panel slabiny v rychlých scénách — recenzent popisuje viditelný ghosting při hraní her z PlayStation 5. Černá je hlubší než u běžné LED, ale stále nedosahuje úrovně OLED. AI funkce občas zhoršují obraz spíše než pomáhají, takže s nimi po zapnutí televize chvíli experimentujte. Plastové nožičky působí lacině — pokud máte možnost, doporučuje se nástěnný držák.💡 Za 12 490 Kč dostanete 55″ 4K Mini LED panel s 308 stmívacími zónami, jas 1 200 nitů, 100/120 Hz nativně (144 Hz v herním režimu), HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium, VRR, podporu Dolby Vision a Dolby Atmos, 94% pokrytí DCI-P3, procesor Quad Cortex A73 s AI PQ/SR, Google TV s 32GB úložištěm, Wi-Fi 6, Apple AirPlay, Chromecast built-in, 25W zvuk, kovové rámečky a VESA 300×300. Mini LED za cenu klasického LCD Klíčový rozdíl Mini LED proti běžnému LCD je přítomnost lokálního stmívání. Klasická 55″ LED televize používá jediné podsvícení pro celý panel — když je v jednom rohu obrazu tma a v druhém světlo, podsvícení dělá kompromis a tmavé partie vypadají šedé. Mini LED rozdělí podsvícení do mnoha nezávisle ovládaných zón, kde se každá může samostatně přizpůsobit obsahu. Xiaomi TV S Mini LED má 308 zón, což znamená, že tmavé scény jsou skutečně tmavé a světlé objekty září jasně. Recenzent na Alze popisuje to jednoduše — když je na obrazovce jeskyně a pohled ven, jeskyně je opravdu tmavá a výhled je skutečně světlý. U klasické LED televize byste viděli buď přesvětlenou jeskyni, nebo přesvětlený kontrast. Pro filmy v Dolby Vision je to obrovský rozdíl. Druhý bod — jas 1 200 nitů. Pro porovnání, průměrné OLED panely nabízejí typicky 800–1 000 nitů. Kompromisy, které je nutné přijmout Za 12 490 Kč nemůžete čekat zázraky. Recenzent z PlayStation 5 popisuje, že u rychlých her dochází k výraznému ghostingu — rozmazávání pohyblivých objektů. Je to typický problém VA panelů, které mají vyšší kontrast, ale pomalejší odezvu pixelů. Pro hraní RPG, point-and-click adventur nebo strategií to není problém. Pro CS2 nebo závodní hry se pak hodí spíš specializovaný herní monitor. AI funkce typu MEMC (vyhlazování pohybu) podle recenzí pomáhají jen v nejslabším režimu — výše vytváří umělé artefakty. Zdroj: Xiaomi, Alza.cz