Společnost Xiaomi představila před nějakým časem na našem trhu televizi Xiaomi TV Q1E 55″, která se nám dostala do obýváku. V současné době ji testujeme přibližně dva týdny, takže nyní je samozřejmě prostor pro vaše otázky.

Xiaomi TV Q1E 55″ se chlubí QLED technologií

Televizor Xiaomi TV Q1E 55″ se chlubí obrazem s rozlišením 4K (3840 x 2160 pixelů) a 60Hz obnovovací frekvencí. Nechybí samozřejmě podpora HDR10+ či Dolby Vision. Na danou cenovou kategorii oceníte velice tenké rámečky i solidní zpracování. Obraz je vybaven technologií QLED, se kterou jako první přišel Samsung. Quantum Dot je velice podobná klasickým LED televizím, ale proběhlo zde hned několik inovací, díky kterým je výsledný obraz znatelně lepší a to hlavně co se týče barevného podání. Na televizi jsme samozřejmě stihli zhlédnout několik filmů a zahráli si několik her. O tom ale až v samotné recenzi.

Mezi další nesporné výhody televize patří systém Android TV, který nabízí největší otevřenost mezi televizními operačními systémy vůbec. Z portové výbavy stojí za zmínku 3x HDMI 2.1, což ocení zejména majitelé konzolí nových generací, 2x USB port a nebo Ethernet. Pokud byste si chtěli cokoliv připojit bezdrátově, nechybí samozřejmě Bluetooth nebo Wi-Fi. Oceníte také praktický ovladač, na kterém se nachází mimo jiné také tlačítka pro Google Asistenta, Netflix a Amazon Prime Video.

V současnosti vychází tento model na českém trhu na 17 990 Kč. Jestliže tedy máte k televizi Xiaomi TV Q1E 55″ jakékoliv otázky, neváhejte se zeptat v komentářích. Odpovíme na ně klasicky buď v samotné recenzi, nebo pod tímto příspěvkem.

Co vás zajímá ohledně Xiaomi TV Q1E 55″?