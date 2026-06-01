Skvělá akce: Xiaomi TV Max 2025 v obří 85" úhlopříčce zlevnila pod 20 tisíc! Má QLED, Dolby Vision a umí 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky 85" Xiaomi TV Max 2025 je velká 4K QLED televize s Google TV, 144Hz herním režimem, HDR10+ a Dolby Vision Na Alze ji teď koupíte za 19 799 Kč místo původních 32 990 Kč – sleva 13 191 Kč, tedy zhruba 40 % Obří obraz a herní výbava za málo peněz – počítejte ale s tím, že jde o QLED LCD (ne OLED) a že tenhle konkrétní model zatím nemá nezávislé recenze Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Chcete co největší obrazovku za co nejméně peněz a herní výbavu k tomu? 85″ Xiaomi TV Max 2025 teď na Alze stojí 19 799 Kč místo původních 32 990 Kč – to je sleva přes 13 tisíc korun. Za tu cenu dostanete 85″ 4K QLED panel se 144Hz herním režimem a Google TV. Než ale kliknete na koupit, projdeme si společně i věci, které z produktové stránky nevyčtete – včetně toho, co o televizích Xiaomi říkají reální majitelé. CHCI TUTO TV ZA 19 799 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co největší 4K obraz a herní funkce (144 Hz, VRR, ALLM) za nejnižší možnou cenu.⚠️ Zvažte, že jde o QLED LCD bez uvedeného lokálního stmívání (ne OLED), zvuk 30 W je na 85″ spíš základ a tenhle model zatím nemá nezávislé recenze.💡 Za 19 799 Kč (−40 %) jde o jednu z nejlevnějších cest k 85″ 4K obrazovce s Google TV na trhu. Co dostanete za 19 799 Kč Hlavní lákadlo je jasné: 85 palců (216 cm) 4K obrazu za necelých 20 tisíc. Z původních 32 990 Kč jde dolů o 13 191 Kč, takže pokud jste na tuhle uhlopříčku mířili, tahle cena patří k nejnižším na trhu. Televize používá QLED panel s kvantovými tečkami, který typicky nabízí živé barvy a slušný jas. Buďte ale realističtí v jedné věci: QLED tady znamená LCD s kvantovými tečkami, ne OLED. Xiaomi navíc neuvádí lokální stmívání (local dimming), takže v tmavých scénách nečekejte dokonale černou jako u OLED nebo Mini LED s mnoha stmívacími zónami. Na běžné sledování, sport a hraní za denního světla je to ale velká a barevně bohatá obrazovka. Herní výbava je tu překvapivě silná Tady Xiaomi TV Max 2025 boduje nejvíc. Má HDMI 2.1, herní režim se 144 Hz, VRR (variabilní obnovovací frekvenci), AMD FreeSync Premium a ALLM (automatické přepnutí do nízké latence). Pro majitele PlayStationu 5, Xboxu Series X nebo herního PC to znamená, že 85″ obrazovku reálně využijete i na hraní, ne jen na filmy. K tomu technologie MEMC pro plynulejší obraz u rychlých scén. Jedno upozornění: vstupní latenci v herním režimu výrobce nečísluje a nezávislé měření zatím chybí, takže pro soutěžní hraní bych ji bral spíš jako příjemný bonus k velké obrazovce než jako záruku konkurenceschopných hodnot. OBJEDNAT V AKCI Co říkají reální uživatelé (a na co se nejčastěji ptají) Budeme upřímní: tenhle konkrétní model jsme v redakci netestovali a stejně tak zatím nemá nezávislé recenze, o které byste se mohli opřít. Přímo na Redditu se zájemci o 85″ Max shodují, že k němu nenašli žádné nesponzorované hodnocení. Co ale dohledat jde, je zkušenost s televizemi Xiaomi obecně, a ta je rozdělená. Na jednu stranu majitelé chválí poměr obrazu a ceny – za peníze, které Xiaomi účtuje, dostanete víc úhlopříčky a výbavy než u zavedených značek. Na druhou stranu se u levnějších modelů řady (například A Pro) opakovaně objevují stížnosti na pomalejší a občas zasekávající se systém Google TV a část uživatelů otevírá otázku dlouhodobé spolehlivosti panelu. Důležité je tyhle připomínky nepřenášet automaticky na Max – jde o vyšší řadu s výkonnějším procesorem (Quad Cortex A73 s 32GB úložištěm a Wi-Fi 6), takže svižnost bude pravděpodobně lepší než u nejlevnějších kousků. Přesto bych plynulost systému a aktualizace bral jako věc, kterou si u Xiaomi vyplatí ohlídat – ideálně přes 14denní možnost vrácení bez udání důvodu, pokud vám systém nebude sedět. Apple v domácnosti? Pozor na rozdíl AirPlay vs HomeKit Tohle je častý dotaz majitelů iPhonů, tak ať je jasno. Televize podporuje Apple AirPlay, takže na ni bez problému promítnete obraz, fotky, hudbu nebo video z iPhonu, iPadu i Macu. Apple HomeKit ale výrobce mezi specifikacemi neuvádí – pokud tedy chcete televizi přidat jako zařízení do aplikace Domácnost a ovládat ji přes Apple ekosystém chytré domácnosti, ověřte si podporu ještě před nákupem, ať nejste překvapení. Pro běžné zrcadlení obrazovky z Apple zařízení je ale AirPlay plně dostačující. Zvuk, systém a připojení v praxi O zvuk se starají dva reproduktory o celkovém výkonu 30 W (2× 15 W) s podporou Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X. Na běžné sledování zpráv, seriálů to stačí, ale buďme féroví – na 85″ televizi je 30 W spíš základ a pro filmový zážitek bych počítal s pořízením soundbaru. Systém běží na Google TV s Google Assistantem, takže máte přístup k Netflixu, YouTube, Disney+, Spotify i AppleTV+ a můžete ovládat hlasem. Konektivita je bohatá: HDMI 2.1, 2× USB, CI+ slot, DVB-T2/S2/C tuner, Wi-Fi 6 a Bluetooth. KOUPIT VČETNĚ MONTÁŽE Kdy Xiaomi TV Max 2025 nedává smysl Pokud jste filmový fanoušek, který sleduje v zatemněné místnosti a chce dokonale černou, tahle televize bez uvedeného lokálního stmívání nebude ono – sáhněte radši po OLED nebo Mini LED s velkým počtem stmívacích zón. Stejně tak pokud chcete špičkový zvuk bez soundbaru, 30 W vás na 85″ neuspokojí. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 19 799 Kč (−40 % z 32 990 Kč) je 85″ Xiaomi TV Max 2025 jednou z nejlevnějších cest, jak si domů dostat obří 4K obrazovku s Google TV a slušnou herní výbavou. Dává smysl hlavně pro hráče a domácnosti, které chtějí maximum úhlopříčky za minimum peněz a sledují převážně za denního světla. Naopak filmoví puristé toužící po OLED černé, lidé nekompromisní na zvuk nebo ti, kdo chtějí kupovat až po nezávislých recenzích, by měli zvážit dražší alternativy nebo počkat. Při téhle ceně a možnosti vrácení do 14 dnů je ale risk minimální – televizi si můžete v klidu vyzkoušet doma. 