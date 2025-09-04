Nový Xiaomi TV Box S třetí generace už stihl v Česku zlevnit! Umí 4K, Dolby Vision a má velké úložiště Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi TV Box S 3rd Gen je nyní v Česku k sehnání jen za 1265 Kč Jedná se o solidní 4K box s HDR10+, Dolby Vision, 32GB úložištěm a podporou Google TV Má o 130 % výkonnější GPU a 4× větší úložiště než předchozí generace Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Chcete proměnit svou starší televizi v multimediální centrum s přístupem k tisícům aplikací a služeb? Nebo hledáte způsob, jak rozšířit možnosti své stávající chytré TV? Máme pro vás skvělou zprávu – Xiaomi TV Box S 3rd Gen je nyní dostupný za pouhých 1265 Kč. To představuje úsporu více než 430 Kč oproti oficiální ceně 1699 Kč. Za tuto cenu získáte výkonné zařízení s podporou 4K rozlišení, nejnovějšími audio-video standardy a operačním systémem Google TV. Co nabízí Xiaomi TV Box S 3rd Gen za tuto cenu? Třetí generace populárního multimediálního centra Xiaomi přináší řadu vylepšení oproti předchozím modelům. Zařízení je postaveno na 6nm platformě s čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex-A55 taktovaným na 2,5 GHz, který ve spojení s 2 GB operační paměti zajišťuje plynulý chod systému i náročnějších aplikací. Oproti předchozí generaci nabízí TV Box S o 25 % výkonnější CPU a dokonce o 130 % výkonnější GPU. Výrazného upgradu se dočkalo také interní úložiště, které narostlo z původních 8 GB na celých 32 GB. Díky tomu si můžete nainstalovat mnohem více aplikací, her nebo si stáhnout obsah pro offline sledování. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Prémiový obraz a zvuk na každém televizoru Hlavní předností Xiaomi TV Box S 3rd Gen je podpora špičkových standardů pro zobrazení a zvuk. Zařízení zvládá přehrávání obsahu v rozlišení 4K UHD (3840 × 2160 pixelů) při 60 snímcích za sekundu. Pro ještě lepší zážitek ze sledování podporuje TV Box technologie HDR10+ a Dolby Vision, které výrazně zvyšují dynamický rozsah obrazu a přinášejí živější barvy i více detailů v tmavých a světlých částech scény. Ani zvukový zážitek nezůstává pozadu – zařízení podporuje formáty Dolby Atmos a DTS:X pro prostorový zvuk, který vás doslova obklopí. Stačí mít kompatibilní televizi nebo soundbar a můžete si užít zvuk jako v kině přímo ve svém obývacím pokoji. Google TV a tisíce aplikací na dosah ruky Xiaomi TV Box S 3rd Gen běží na nejnovější verzi operačního systému Google TV, který přináší přehledné uživatelské rozhraní a přístup k tisícům aplikací z Google Play Store. K dispozici jsou všechny populární streamovací služby jako Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, YouTube a mnoho dalších. Součástí balení je Bluetooth dálkový ovladač s 360° pokrytím, který umožňuje pohodlné ovládání zařízení z jakékoli pozice v místnosti. Nechybí ani tlačítko pro aktivaci Google Asistenta, díky kterému můžete hlasem vyhledávat obsah, spouštět aplikace nebo získat informace o počasí. TV Box podporuje také technologii Google Cast, díky které můžete snadno sdílet obsah z vašeho telefonu, tabletu nebo počítače přímo na obrazovku televize. Stačí jen několik kliknutí a můžete promítat fotky z dovolené, videa nebo prezentace. KOUPIT XIAOMI TV BOX S 3RD GEN Moderní konektivita pro rychlé připojení V oblasti konektivity nabízí Xiaomi TV Box S 3rd Gen nejnovější standardy. K dispozici je Wi-Fi 6 pro rychlé a stabilní bezdrátové připojení s nižší latencí, což oceníte zejména při streamování videa ve 4K rozlišení nebo hraní her online. Pro bezdrátové připojení periferií, jako jsou herní ovladače nebo bezdrátové klávesnice, je k dispozici Bluetooth 5.2. Nechybí ani port HDMI 2.1 pro připojení k televizi a USB 2.0 pro připojení externích zařízení, jako jsou flash disky nebo pevné disky. Díky kompaktním rozměrům (9,7 × 9,7 × 1,7 cm) a hmotnosti pouhých 100 gramů se TV Box snadno umístí i do menších prostor a díky elegantnímu černému designu nebude rušit vzhled vašeho obývacího pokoje. Závěrem: výjimečný poměr cena/výkon Xiaomi TV Box S 3rd Gen představuje jednu z nejlepších možností, jak snadno a cenově dostupně rozšířit možnosti vašeho televizoru. S aktuální cenou 1265 Kč na Heureka.cz nabízí bezkonkurenční poměr cena/výkon. Kombinace výkonného hardwaru, podpory nejnovějších audio-video standardů a přístupu k tisícům aplikací prostřednictvím Google TV z něj dělá ideální volbu pro každého, kdo chce vytěžit maximum ze svého televizoru bez nutnosti utrácet za zcela nový model. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Google TV Televize Xiaomi