Xiaomi přineslo do Česka šest nových televizorů

Spadají do dvou různých produktových řad a mají různé úhlopříčky

Díky poměrně širokému cenovému rozpětí si vybere každý

V posledních týdnech jsme vás vícekrát informovali o nejrůznějších chytrých televizorech Xiaomi, které zamířily do Evropy. Mnohé z nich teď firma uvedla také na český trh, a to s cenami, které opravdu dokáží potěšit. Modelů k nám přišlo přesně šest a díky cenovému rozpětí od 7 399 Kč do 21 999 Kč si vybere opravdu každý.

Xiaomi do Česka vyslalo konkrétně dvě produktové řady: Xiaomi A Pro (2025) a Xiaomi A (2025). Jak už zřejmě tušíte, první zmíněná se pyšní o něco lepším zpracováním i samotnými specifikacemi, s čímž se ale současně pojí vyšší cena. Modely z druhé řady pak potěší spíš méně náročné diváky, nicméně i tak si dovolíme říct, že svou výbavou rozhodně nikoho neurazí.

Xiaomi A Pro (2025)

Řada Xiaomi A Pro (2025) zahrnuje hned čtvero modelů, ten nejmenší má 43palcovou úhlopříčku a vyjde vás na 8 499 Kč. Nejdražší naopak disponuje 75palcovým panelem a stojí bezmála 22 tisíc Kč.

Všechny televizory mají nicméně společnou řadu vlastností. Každý jeden model spoléhá na QLED panel s rozlišením 4K (3840 x 2160 pixelů) a 95% pokrytím barevného gamutu DCI-P3. Obnovovací frekvence v základu činí 60 Hz, větší plynulost obrazu však slibuje technologie MEMC. Až na menší model, který je vybaven dvěma reproduktory s 8W výkonem, všechny televize disponují dvojicí 10W repráčků. Samozřejmostí potom je podpora Dolby Audio i DTS Virtual:X.

Xiaomi A Pro 75 (2025)

O zábavu se stará operační systém Google TV, jenž spoléhá na čtyřjádrový čipset vybavený procesorovými jádry Cortex-A55 a grafickou jednotku Mali G52. V souvislosti s RAM se bavíme o 2GB kapacitě, úložiště je potom 8GB, tedy nic extra.

Jednotlivé televizory jsou na tom s cenami následovně:

Xiaomi TV A Pro 43 (2025): 8 499 Kč

Xiaomi TV A Pro 55 (2025): 11 999 Kč

Xiaomi TV A Pro 65 (2025): 15 999 Kč

Xiaomi TV A Pro 75 (2025): 21 999 Kč

Xiaomi A (2025)

Z levnější řady k nám doputovaly pouze dva modely s rozlišením 4K (3840 x 2160 bodů). Xiaomi už tentokrát nehovoří o QLED panelu, a tak lze předpokládat, že jak 43palcový, tak i jeho větší a krapet dražší 50palcový sourozenec nabízí o něco horší displej než jejich protějšky z řady A Pro. Zbytek specifikací ale zůstává vesměs stejný, což platí o čipsetu, kapacitě pamětí, operačním systému i reproduktorech (větší telka má tedy 2x 10W, menší 2x 8W).

Xiaomi své levnější televize nacenilo takto:

Xiaomi TV A 43 UHD (2025): 7 399 Kč

Xiaomi TV A 50 (2025): 9 299 Kč

Zaujal vás některý ze jmenovaných modelů?

Zdroj: Xiaomi