Tahle Xiaomi televize právě zlevnila pod 6 tisíc! Má 4K rozlišení a systém Google TV

Hledáte základní, ale přitom dostatečně vybavenou televizi do menšího prostoru? Xiaomi přichází s nabídkou, která by vás mohla zaujmout. Jejich model Xiaomi TV A 43″ 2025 je nyní v rámci omezené akce na oficiálním e-shopu k dispozici za cenu 5 699 Kč, běžně přitom stála 7 390 Kč.

Základní televize s překvapivě slušnou výbavou

Xiaomi TV A 43″ rozhodně nepatří mezi vlajkové televizory, ovšem na druhou stranu v této cenové kategorii nabízí solidní výbavu. Hlavní předností je 43palcový LED panel s 4K UHD rozlišením (3840 × 2160 pixelů), výrobce se chlubí také implementací technologie MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation), která by měla pomoci s plynulostí obrazu zejména při dynamických scénách. V praxi to znamená, že by akční scény nebo sportovní přenosy neměly trpět rozmazáním.

O zvukovou stránku se starají dva 8W reproduktory s podporou standardů Dolby Audio a DTS:X. Nejde sice o žádný zvukový zázrak, ale pro běžné sledování v menším prostoru by měly stačit. Pokud by vám ale zvuk nevyhovoval, televize umožňuje připojení externích reproduktorů nebo soundbaru.

Google TV jako základ chytrých funkcí

Hlavní výhodou oproti jiným levným televizím je přítomnost operačního systému Google TV, který nabízí širokou škálu aplikací včetně nejpopulárnějších streamovacích služeb. V praxi to znamená snadný přístup k Netflixu, YouTube, Max, Apple TV+ a dalším populárním platformám bez nutnosti dokupovat externí zařízení. Tuzemské diváky potěší podpora Oneplay.

Ovládání usnadňuje integrovaný Google Assistant, který reaguje na hlasové povely po stisknutí příslušného tlačítka na Bluetooth ovladači. S jeho pomocí můžete vyhledávat konkrétní pořady nebo filmy, ale také ovládat chytrou domácnost nebo se ptát na běžné informace.

Nechybí ani možnost streamování obsahu z mobilních zařízení díky podpoře technologií Chromecast a Miracast. To se hodí především pro zobrazení fotek nebo videí z telefonu na větší obrazovce.

Pro koho je televizor vhodný?

Xiaomi TV A 43″ cílí především na ty, kteří hledají druhou televizi do domácnosti – typicky do kuchyně, dětského pokoje nebo menší ložnice. Se svými rozměry a základní výbavou neaspiruje na pozici hlavní televize v obývacím pokoji, ale pro běžné sledování může dobře posloužit.

Cena: 5 699 Kč

Jakou televizi máte doma vy?