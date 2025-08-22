TOPlist

Štve vás smrdutý mop? Xiaomi do Evropy vyšle nový Truclean W30 Pro, nadchne výkonem i rukojetí

  • Xiaomi představilo nový vysavač s mopem Truclean W30 Pro s výkonem 18 000 Pa
  • Čtyřstupňový systém proti zamotávání zvládne vysát až 3000 dlouhých vlasů najednou
  • Základna kartáč automaticky pere horkou vodou a suší 80°C vzduchem

Jakub Kárník
22.8.2025 20:00
xiaomi w30 vysavač

Pokud vás štve neustálé rozplétání vlasů z kartáče vysavače nebo věčný zápach z mokrého mopu, Xiaomi má pro vás zajímavou novinku. Model Truclean W30 Pro se právě objevil na globálních stránkách výrobce a slibuje vyřešit největší bolesti majitelů bezdrátových vysavačů s mopem. A to včetně toho nejotravnějšího – ručního čištění špinavého válce.

Žraločí zuby proti vlasům

Hlavní novinkou je čtyřstupňový systém proti zamotávání vlasů. Xiaomi nasadilo hřeben s ostrými zuby ve tvaru žraločích ploutví, které jsou o 400 % delší než u předchůdce. Tyto 4mm zuby z pružného polymeru vlasy zachytávají a rovnají, místo aby je nechaly namotat kolem kartáče. V kombinaci s kovovým škrabákem a sacím otvorem ve tvaru V pod úhlem 168° dokáže vysavač pojmout až 3000 dlouhých vlasů najednou bez zamotání.

Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum

Sací výkon vzrostl na 18 000 Pa, což je o 20 % více než u modelu W20. Kartáč se otáčí rychlostí 450 otáček za minutu a tlačí na podlahu silou 20 N. To má zajistit odstranění i zaschnutých skvrn během jednoho průjezdu. K dispozici jsou tři režimy – standardní pro běžný úklid, režim vysávání vody a režim silného sání pro ty nejhorší nepořádky.

Horká voda a sušení má vyřešit zápach

Možná ještě důležitější je systém automatického čištění s horkou vodou. Základnová stanice kartáč namočí do vody ohřáté až na 70 °C, propere ho rotací dopředu a dozadu, a pak suší horkým vzduchem o teplotě 80 °C. Xiaomi dokonce přidalo žehlicí desku s teplotou 100 °C, která kartáč během sušení „vyžehlí“ a vrátí mu původní nadýchanost.

Xiaomi Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum vysavač

Celé sušení trvá 15 minut v rychlém režimu a probíhá při hlučnosti pouhých 47 dB. Výrobce slibuje 99,99% účinnost odstranění skvrn z kartáče, takže by teoreticky měl zůstat čistý a bez zápachu i po týdnech používání.

Zalehne pod gauč

Praktickou novinkou je schopnost vysavače lehnout si úplně naplocho – díky 180° kloubu se dostane pod nábytek vysoký pouhých 13,7 cm a dosáhne do hloubky až 104 cm. Přitom si zachová plný sací výkon díky technologii aktivní separace vody a vzduchu. Kartáč navíc čistí až ke krajům, takže mezera u stěny je jen 4-5 mm.

Baterie s kapacitou 4000 mAh vydrží až 40 minut provozu, což je o třetinu více než u předchůdce. Nádrž na čistou vodu má objem 1000 ml, na špinavou 700 ml. Zajímavé je umístění nádrže s čistou vodou přímo v základně – snižuje těžiště vysavače a podle výrobce redukuje námahu ruky o 18 %.

Cena je zatím tajemstvím

Xiaomi Truclean W30 Pro se zatím objevil pouze na globálním webu značky, konkrétní datum uvedení na trh ani cenu výrobce nezveřejnil. Předchozí model W10 Pro se u nás prodává za cenu okolo 13 tisíc, takže se dá očekávat, že novinka bude naceněna velmi podobně.

Zdroj: Xiaomi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

