Štve vás smrdutý mop? Xiaomi do Evropy vyšle nový Truclean W30 Pro, nadchne výkonem i rukojetí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo nový vysavač s mopem Truclean W30 Pro s výkonem 18 000 Pa Čtyřstupňový systém proti zamotávání zvládne vysát až 3000 dlouhých vlasů najednou Základna kartáč automaticky pere horkou vodou a suší 80°C vzduchem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás štve neustálé rozplétání vlasů z kartáče vysavače nebo věčný zápach z mokrého mopu, Xiaomi má pro vás zajímavou novinku. Model Truclean W30 Pro se právě objevil na globálních stránkách výrobce a slibuje vyřešit největší bolesti majitelů bezdrátových vysavačů s mopem. A to včetně toho nejotravnějšího – ručního čištění špinavého válce. Žraločí zuby proti vlasům Hlavní novinkou je čtyřstupňový systém proti zamotávání vlasů. Xiaomi nasadilo hřeben s ostrými zuby ve tvaru žraločích ploutví, které jsou o 400 % delší než u předchůdce. Tyto 4mm zuby z pružného polymeru vlasy zachytávají a rovnají, místo aby je nechaly namotat kolem kartáče. V kombinaci s kovovým škrabákem a sacím otvorem ve tvaru V pod úhlem 168° dokáže vysavač pojmout až 3000 dlouhých vlasů najednou bez zamotání. Sací výkon vzrostl na 18 000 Pa, což je o 20 % více než u modelu W20. Kartáč se otáčí rychlostí 450 otáček za minutu a tlačí na podlahu silou 20 N. To má zajistit odstranění i zaschnutých skvrn během jednoho průjezdu. K dispozici jsou tři režimy – standardní pro běžný úklid, režim vysávání vody a režim silného sání pro ty nejhorší nepořádky. Horká voda a sušení má vyřešit zápach Možná ještě důležitější je systém automatického čištění s horkou vodou. Základnová stanice kartáč namočí do vody ohřáté až na 70 °C, propere ho rotací dopředu a dozadu, a pak suší horkým vzduchem o teplotě 80 °C. Xiaomi dokonce přidalo žehlicí desku s teplotou 100 °C, která kartáč během sušení „vyžehlí“ a vrátí mu původní nadýchanost. Celé sušení trvá 15 minut v rychlém režimu a probíhá při hlučnosti pouhých 47 dB. Výrobce slibuje 99,99% účinnost odstranění skvrn z kartáče, takže by teoreticky měl zůstat čistý a bez zápachu i po týdnech používání. Zalehne pod gauč Praktickou novinkou je schopnost vysavače lehnout si úplně naplocho – díky 180° kloubu se dostane pod nábytek vysoký pouhých 13,7 cm a dosáhne do hloubky až 104 cm. Přitom si zachová plný sací výkon díky technologii aktivní separace vody a vzduchu. Kartáč navíc čistí až ke krajům, takže mezera u stěny je jen 4-5 mm. KOUPIT JINÝ VYSAVAČ XIAOMI Baterie s kapacitou 4000 mAh vydrží až 40 minut provozu, což je o třetinu více než u předchůdce. Nádrž na čistou vodu má objem 1000 ml, na špinavou 700 ml. Zajímavé je umístění nádrže s čistou vodou přímo v základně – snižuje těžiště vysavače a podle výrobce redukuje námahu ruky o 18 %. Cena je zatím tajemstvím Xiaomi Truclean W30 Pro se zatím objevil pouze na globálním webu značky, konkrétní datum uvedení na trh ani cenu výrobce nezveřejnil. Předchozí model W10 Pro se u nás prodává za cenu okolo 13 tisíc, takže se dá očekávat, že novinka bude naceněna velmi podobně. Koupili byste si ruční vysavač, nebo dáváte přednost robotickému? Zdroj: Xiaomi O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář vysavač Xiaomi Xiaomi vysavač Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024