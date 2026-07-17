Xiaomi vylepšilo své chytré topení do koupelny. Vestavěný radar ví, že jste vstoupili Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo topení do koupelny Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human Sensing Edition Díky přesnému radaru pozná, že jste uvnitř, a podle toho řídí světlo, větrání i vypínání V přepočtu vyjde na zhruba 3 100 korun, koupit ho ale zatím půjde jen v Číně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Chytrá domácnost podle Xiaomi nekončí u vysavačů a čističek vzduchu. Firma v Číně ukázala Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human Sensing Edition – stropní topení do koupelny, které pozná, že jste uvnitř, i když se zrovna nehýbete, a světlo i větrání obsluhuje samo. Stropní jednotky kombinující topení, ventilátor a světlo patří v čínských koupelnách k běžné výbavě. Xiaomi jich má v katalogu několik – o původní verzi P1 jsme psali loni v březnu. Nová edice s přídomkem Human Sensing k osvědčenému základu přidává přesný 24GHz radar. Ten na rozdíl od běžných pohybových čidel zaznamená člověka i ve chvíli, kdy stojí bez hnutí pod sprchou nebo odpočívá ve vaně. Přijdete do koupelny a samo se rozsvítí V praxi jde o tři automatiky – osvětlení, větrání a vypnutí. Vejdete do koupelny a světlo se rozsvítí samo, po odchodu zase zhasne, doběhne odvětrání a celá jednotka se vypne. Citlivost i dosah snímání si podle výrobce můžete přizpůsobit, aby technika nereagovala třeba na pohyb za dveřmi. O teplo se stará grafenový topný článek s příkonem 3 000 W, doplněný dvoujádrovým motorem s plynulou regulací otáček. Lamela u výdechu se natáčí v rozsahu 60 až 90 stupňů, takže proud vzduchu míří tam, kam potřebujete, a nastavenou teplotu podle Xiaomi topidlo drží bez výraznějších výkyvů. Co dalšího tohle topení do koupelny umí? Ventilace vymění až 259 kubíků vzduchu za hodinu. Vestavěný senzor těkavých látek navíc hlídá kvalitu ovzduší, a jakmile v místnosti něco zavětří, spustí odvětrávání bez čekání na povel. K tomu Xiaomi přidává funkci sterilizace vzduchu s údajnou 98% účinností. Tohle chcete v koupelně! Xiaomi Mijia P1 topí, klimatizuje, svítí i odvětrává a přitom stojí méně než nový telefon Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Nechybí ani výsuvný světelný panel se svítivostí až 1 500 lumenů, laditelnou teplotou barvy od 3 000 do 6 200 K a nočním režimem. Novinku ovládnete bezdrátovým vypínačem s odolností IPX4 proti stříkající vodě, hlasem nebo z aplikace Xiaomi Home – zapadá totiž do ekosystému HyperOS Connect. Cena a dostupnost Prodej odstartuje crowdfundingem, který by měl podle serveru IThome začít ve středu 22. července. Zaváděcí cena činí 999 jüanů, tedy v přepočtu zhruba 3 100 korun – původní P1 přitom vstupovala na trh o 300 jüanů dráž. Do Česka se zatím žádné z koupelnových topidel Mijia oficiálně nepodívalo a nic nenasvědčuje tomu, že by novinka měla být výjimkou. Pustili byste si radar do koupelny? Zdroje: IThome, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytré topení crowdfunding Mijia Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025