Máte rádi teplé a křupavé snídaně? Levný topinkovač Xiaomi Toaster dorazil do Česka, tohle všechno umí

Kdo má rád snídaně na sladko i na slano, ten ví, že dobře opečený toast dokáže zachránit celé ráno. Pokud navíc chcete mít po ruce pomocníka, který zvládne více než jen „připálit chleba“, pak by vám neměla uniknout čerstvá Xiaomi novinka: topinkovač Xiaomi Toaster. Nyní je už dostupný i u nás. Za 70 sekund vám vyšvihne jednoduchou, ale přesto efektivní a ocenitelnou snídani v podobě až dvou topinek. Je přitom úplně jedno, jestli je máte raději křupavé nebo jen mírně ohřáté – topinkovač zvládne obojí, a nejen to.

Pokud jste totiž jedni z těch, kteří si pečivo strkají do mrazáku, aby déle vydrželo (aneb. tipy a triky ze studentského života), Xiaomi Toaster vám ho rozmrazí i ohřeje. Není tedy expertem jen na topinky, ale třeba i na rohlíky nebo housky a případně jiné potraviny, které byste potřebovali rozmrazit.

Když je navíc třeba snídani přerušit (nebo pečení topinky prostě z nějakého důvodu zastavit), můžete ho vypnout okamžitě jedním tlačítkem.

Cena: 699 Kč

Čím je Xiaomi Toaster specifický?

Jedním z praktických detailů nového spotřebiče od Xiaomi je rozhodně vysoký zdvih, díky kterému si při vytahování topinek nespálíte prsty. A kdo nemá rád drobky všude kolem, ten ocení i vyjímatelnou misku na drobky, která usnadní čištění. Příkon 930 W přitom zajistí, že celá tvorba topinek nebude úplně nejpomalejší.

Designově kombinuje nerez a plast, a díky matně černé barvě sedne především do modernější kuchyně. Váží 1,2 kg, takže je zároveň i jednoduše přesuvný. Rozměry 280 x 160 x 186mm z něj pak činí skladnější typ spotřebiče.

Lze od něj tedy očekávat přesně to, co byste od běžného domácího spotřebiče potřebovali.

Mně by se do kuchyně určitě hodil. A co vám?