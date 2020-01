Do “evropských” Xiaomi telefonů se oficiálně vrací aplikace Témata

Jestli používáte telefony Xiaomi déle než od února 2018, pravděpodobně si pamatujete záhadné zmizení aplikace Témata. Jednoduchý nástroj, který ve své podstatě poskytuje jen změnu vizuálních stylů telefonu a tapet ve smartphonech s nadstavbou MIUI, se tehdy bez uspokojivého vysvětlení vypařil z přístrojů Xiaomi v zemích EU. Důvodem prý měly být konflikty aplikace se zdejší ochranou osobních údajů – pravděpodobně GDPR. Během dvou let jsme to moc nepochopili a nechápeme to ani teď. Jak by mohla aplikace pro nastavování designu a obrázků manipulovat s osobními údaji? Ať už šlo o cokoli, problém je podle všeho vyřešený a aplikace Témata oficiálně hlásí návrat do Xiaomi telefonů v Evropě.

V mezidobí bylo možné toto omezení obejít jednoduchým přenastavením lokalizace telefonu. Stačilo přístroj virtuálně “přemístit” třeba do Indie a aplikace se objevila. Vždy totiž byla součástí systému MIUI, jen blokovanou pro obyvatele Evropské unie. Pokud máte štěstí, už byste mohli návrat aplikace Témata ve vašem Xiaomi telefonu zaznamenat. Pár případů už se našlo. Harmonogram opětovného zpřístupnění zatím není jasný, ale nejzazší termín je prý květen. Mluví se také o tom, že v Evropě nebudou dostupná úplně všechna témata z jiných regionů. Stejně jako ke spoustě dalších věcí kolem této aplikaci je i tady mlha nejasných informací.

