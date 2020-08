Xiaomi si nechalo patentovat telefon s vestavěnými sluchátky. Jak vypadá?

Společnost Xiaomi poměrně často chrlí nejrůznější koncepty a nejnovějším z nich je telefon s vestavěnými sluchátky. Tuto věc už má čínský gigant také oficiálně patentovanou a musíme říct, že by se nám takový kousek líbil. Co vám?

Web LetsGoDigital pravidelně ty nejzajímavější patenty vykresluje. Jak by tedy mohl telefon od Xiaomi vypadat se podívejte níže. Již na první pohled je jasné, že zde není žádný průstřel ani výřez pro selfie kamerku. Ta by se tedy mohla nově nacházet přímo pod displejem, jelikož vysouvací modul by se do telefonu vzhledem k přítomnosti sluchátek nevešel.

po klepnutí se spustí animace

Je zde však několik otazníků. Xiaomi by mělo jistě problém s IP certifikací, vzhledem k tomu, že by se jednalo o dvě sluchátka, která by měla každý svůj vlastní slot. Vzpomeňme si na řadu Galaxy Note a pero S Pen, kde Samsung musel vymyslet poměrně sofistikovaný způsob, jak udělat telefon voděodolným. Jsme tedy velice zvědaví, jak se čínská společnost s těmito neduhy vypořádá. My jsme totiž na výsledný produkt velice zvědaví.

Co říkáte na Xiaomi telefon s vestavěnými sluchátky?

Zdroj: phonearena.com