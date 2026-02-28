Levný lokátor Xiaomi Tag přišel do Česka. Rozumí si s Applem i Androidem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi začíná v Česku prodávat chytrý lokátor Xiaomi Tag za pouhých 399 Kč, čtyřbalení vyjde na 1 299 Kč Lokátor funguje se sítěmi Apple Find My i Google Android Find Hub a nabízí IP67 odolnost proti prachu a vodě Oproti Apple AirTag za 790 Kč představuje Xiaomi Tag cenově dostupnější alternativu s podobnou funkcionalitou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Chytré lokátory zažívají v posledních letech rostoucí popularitu – stačí je připnout ke klíčům, peněžence nebo zavazadlu a v případě ztráty snadno dohledáte jejich polohu přes mobil. Dosud však dominoval trhu především Apple AirTag, jehož cena pro mnohé představovala zbytečně vysokou investici. Xiaomi nyní přichází s vlastním řešením nazvaným Xiaomi Tag, které nabízí podobné funkce za výrazně příznivější cenu. Kompaktní tělo s dlouhou výdrží Xiaomi Tag váží pouhých 10 gramů a díky očku pro zavěšení jej snadno připevníte ke klíčům, batohu nebo třeba kufru. Konstrukce splňuje stupeň krytí IP67, takže lokátor přežije kontakt s prachem i krátkodobé ponoření do vody. O napájení se stará vyměnitelná baterie CR2032, která podle výrobce vydrží déle než jeden rok běžného používání. Podpora obou velkých ekosystémů Hlavní výhodou Xiaomi Tag oproti konkurenci je kompatibilita s oběma platformami – funguje jak se službou Apple Find My (iPhone a iPad s iOS 14.5 a novějším), tak s Google Android Find Hub (zařízení s Androidem 9 a novějším). Nelze však využívat obě sítě současně, při párování si musíte vybrat jednu z nich. Lokátor vysílá šifrovaný Bluetooth signál, který zachytí okolní zařízení připojená k dané síti. Ta anonymně nahrají polohu do cloudu, kde ji uvidíte v příslušné aplikaci. K dispozici je také režim ztráty, v němž můžete přidat kontaktní údaje – nálezce pak pomocí NFC nebo automatického pop-upu zjistí, jak vás kontaktovat. Uživatelé Apple Find My navíc mohou využít upozornění na zapomenutí, které vás varuje, když se vzdálíte od předmětu mimo obvyklá místa. Xiaomi nezapomnělo ani na ochranu před nežádoucím sledováním. Pokud se s vámi delší dobu pohybuje cizí lokátor, telefon vás na to upozorní. Výrazně levnější než AirTag Cenové srovnání hovoří jasně ve prospěch Xiaomi. Zatímco jeden Apple AirTag stojí 790 Kč a balení čtyř kusů vyjde na 2 690 Kč, Xiaomi Tag pořídíte za 399 Kč, respektive 1 299 Kč za čtyřbalení. Za cenu jednoho AirTagu tak dostanete tři lokátory od Xiaomi, což ocení zejména rodiny nebo ti, kteří chtějí zabezpečit více předmětů najednou. Funkčně jsou si obě zařízení podobná – nabízejí vzdálené vyhledání, režim ztráty i ochranu soukromí. AirTag má výhodu v podobě UWB čipu pro přesnou navigaci na krátkou vzdálenost, kterou Xiaomi Tag postrádá. Je také pravděpodobné, že AirTag bude nabízet lepší dosah. Jak výrazný rozdíl bude, však ukáží až testy. Pořídili byste si Xiaomi Tag, nebo dáváte přednost dražšímu AirTagu? Zdroje: TZ, Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko lokátor příslušenství Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024