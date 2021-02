Xiaomi prý chystá tablet střední třídy. Co o něm víme?

Pokud koukáte na tablet vyšší střední třídy, je velká pravděpodobnost že koukáte po iPadu. Bez ohledu na to, zda máte zbytek jablečného systému či nikoliv. To by se však mohlo brzy změnit. O slovo se totiž hlásí Xiaomi, které prý chystá tablet vyšší střední třídy.

Xiaomi prý chystá tablet střední třídy

Xiaomi přestalo vyrábět tablety již v roce 2018, ovšem dle generálního ředitele Lei Juna se na tuto dráhu letos opět vydá. Na sociální síti Weibo umístil Jun video, kde mluví o tom, že kromě tabletu přijde letos nová řada Mi Mix. Posledními tablety od čínského giganta jsou Xiaomi Mi Pad 4, což jsou však spíše levné tablety. Nový tablet má jít však trochu jinou cestou. Měl by stát podobně jako iPad 10,2 a mohl by nabídnout zajímavé specifikace.

Xiaomi Mi Pad 4

Kromě displeje s vyšší obnovovací frekvencí by se v tabletu měl objevit také poměrně výkonný čipset. Osobně čekáme nějaký Snapdragon 730G, 750G či 765G v kombinaci s 6/8 GB RAM. To jsou ale zatím pouhé spekulace. Na oficiální oznámení si určitě ještě nějakou dobu počkáme. Jakmile budeme mít více informací, dáme vám určitě vědět.

Jaký tablet používáte vy?