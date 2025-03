Xiaomi chystá tablet s nevídaně rychlým nabíjením! Mohl by doplnit současnou řadu

Reklama

Čínský technologický gigant Xiaomi nedávno přinesl na český trh očekávanou řadu tabletů Pad 7. Letos k nám dokonce zamířil i nadupanější model Pro, jenž nabízí rychlejší čipset a podporu vyššího výkonu při nabíjení. Ještě svižnější dobíjení však nabídne připravovaný model s dosud neznámým označením.

Jak prozradila certifikační databáze 3C, Xiaomi připravuje tablet s podporou 120W nabíjení. Teoreticky by mohlo jít o nástupce modelu 6S Pro, který vloni přišel s totožným maximálním výkonem. Stejně tak dobře by se však mohlo jednat o Xiaomi Pad 7 Max, který se nedávno stal centrem spekulací. Ten by obdržel displej s větší úhlopříčkou, ale pravděpodobně by zůstal čínskou exkluzivitou.

Pokud by se Xiaomi rozhodlo uvést Pad 7S Pro, nejspíš bychom se jej dočkali i v Evropě, potažmo přímo na zdejším trhu. S ohledem na výkon by byl rychlejším přírůstkem do současné rodinky, jelikož se proslýchá, že nabídne vlajkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Rovněž se hovoří o přítomnosti kvalitnějšího OLED panelu. Oba nové tablety, využívající LCD obrazovku, spadají výbavou do střední třídy.

Zatím není jasné, kdy se čerstvě certifikovaný tablet dostane na trh a o který konkrétní model jde. Nezbývá nám tedy než doufat, že z Číny brzy dorazí další podrobnosti.

Pořídili byste si dražší tablet od Xiaomi?

Zdroje: Weibo, Notebookcheck