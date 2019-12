Rozbalování dárků v USA: Xiaomi se (znovu) zapsalo do Guinnessovky

Jak napovídá už i náš nadpis, čínská společnost Xiaomi je již držitelem několika světových prvenství, které jsou zapsány v legendární Guinessově knize rekordů. Patří mezi ně například největší počet účastníků při skládání mobilního dynamického puzzle nebo otevření 500 obchodů v Indii v jeden moment. Během letošních Vánoc k nim přibyl další. Firma v New Yorku uspořádala 21. prosince akci s rozbalováním balíčků. V nich byly náhodně umístěné produkty této značky vyjma telefonů. Powerbanky, bezdrátové nabíječky nebo třeba sluchátka si z krabice vytáhlo přesně 703 lidí. Xiaomi tím překonalo světový “unboxing” rekord z letošního října. Ten činil 643 účastníků a jeho stanovení proběhlo v Mexiku.

Akce firmy Xiaomi nesla příznačný název Mi-stery Box. Žádný z účastníků totiž opravdu nevěděl, co si z balíčku vytáhne. Překonání rekordu se uskutečnilo před zrekonstruovaným Světovým obchodním centrem. Od jeho přestavby šlo také o nejpočetnější venkovní akci v jeho areálu. Je otázkou, co pro Xiaomi tento světový rekord znamená. Podle všeho jde hlavně o skvělou reklamu a publicitu. Firma se totiž několik let hodná na tamní trh vrhnout s mobilními telefony. Ano, čtete správně. Zatímco její koloběžky nebo powebanky jsou v USA běžně k dostání, smartphony Xiaomi tam z několika důvodů oficiálně nekoupíte. Těžko říct, jestli tomu může nějak pomoci překonání světového rekordu.

Kdo myslíte, že bude schopný světový rekord po Xiaomi zase překonat?

Zdroj: gizmo