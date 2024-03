Xiaomi představilo sprchový set Mijia N1

Pyšní se regulací teploty přes knoflík

V tuto chvíli je k dispozici pouze v Číně za 2 300 Kč bez daně

Společnost Xiaomi nedávno rozšířila svou řadu produktů Mijia o nový sprchový set Mijia N1 s regulací teploty. Ten se vyznačuje dvoudílným designem, který kombinuje pevnou sprchovou hlavici s odnímatelnou ruční sprchou.

Hlavní předností setu je bezpochyby funkce regulace teploty. Pomocí samostatného knoflíku si uživatelé snadno nastaví požadovanou teplotu vody s maximální přesností, což je mnohem lepší než zdlouhavé (a někdy bolestivé) nastavování přes kohoutek. Ten není zdaleka tak přesný, navíc funguje u každého trochu jinak. Hlavice Mijia N1 nabízí také tři různé režimy proudu: zesílený ruční proud, jemný sluneční proud a diskrétní spodní proud. Mezi režimy lze rovněž přepínat pouhým stiskem tlačítka.

Výrobce myslel i na hygienu. Tělo hlavice je vyrobeno z mosazi s antibakteriální ochranou, která dle Xiaomi eliminuje 99,9 % běžných bakterií. Sprchový set Xiaomi Mijia N1 s regulací teploty je v současnosti dostupná skrz crowdfunding na platformě Xiaomi Youpin za cenu 699 juanů (přibližně 2 300 Kč bez daně). Crowdfundingová kampaň potrvá od 13. do 27. března, poté by se teoreticky mohla dostat i na Aliexpress. Do té doby však zůstane produkt exkluzivní pro Čínu.

Koupili byste si sprchovou hlavici od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com