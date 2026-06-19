Xiaomi propašovalo do Evropy SonicBass 2. Drátek mezi peckami letos působí jako úkaz Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi tiše uvádí do Evropy SonicBass 2 — sluchátka spojená kabelem, nikoli klasické pecky Německý prodejce je nabízí za 34,90 €, tedy v přepočtu kolem 870 Kč Výdrž až 16 hodin a krytí IPX5 potěší, absence ANC už méně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.6.2026 14:00 2 komentáře 2 Existují produkty, které vás zaskočí ne tím, co umí, ale tím, že vůbec ještě vycházejí. Přesně do téhle škatulky spadají Xiaomi SonicBass 2. Jde o takzvaný neckband — dvojici pecek propojených kabelem, jehož prostřední část nese baterii i nabíjecí port. Formát, který v době pravých bezdrátových sluchátek působí trochu jako návštěva z minulé dekády. A vlastně ní i je: na původní SonicBass jsme upozorňovali skoro před šesti lety. Co SonicBass 2 nabídnou Pro koho to vlastně je Co SonicBass 2 nabídnou Uvnitř pracují 9,2mm měniče, připojení obstará Bluetooth 5.2 a nechybí ani vícebodové párování, takže se pověsíte na dvě zařízení naráz. Pro telefonování slouží dvojice mikrofonů s potlačením okolního hluku, nabíjí se přes USB-C a celá konstrukce váží jen kolem 22 gramů. Na papíře hezky vypadá i výdrž — výrobce slibuje až 16 hodin přehrávání a desetiminutové dobití má stačit na zhruba 143 minut poslechu, byť měřeno při poloviční hlasitosti. Krytí IPX5 zvládne pot i dešťové kapky, takže do posilovny nebo na běh jsou ideální. Pro koho to vlastně je Kabel kolem krku má jednu nepopiratelnou výhodu: když vám pecka vypadne z ucha, neskončí na chodníku, ale houpe se na drátku. Pro někoho plus, pro jiného otravná drobnost, která při pohybu šustí a pruží. Větší zádrhel je jinde — SonicBass 2 nepodporují aktivní potlačení hluku, takže v hlučném městě nebo v MHD počítejte s tím, že okolní ruch uslyšíte. Tomu odpovídá i cena. A právě dostupnost je nejistá část příběhu. Sluchátka se na evropský trh nedostávají oficiálním uvedením, spíš tiše prosakují přes jednotlivé prodejce. U německého obchodu se uvádějí za 34,90 € s dodáním nejpozději začátkem července, okamžitá skladovost ale není zaručena. Kdy a za kolik se objeví u českých prodejců, zatím není jasné. Dali byste v roce 2026 šanci sluchátkům s kabelem, nebo už jen pravé bezdráty? Zdroj: NotebookCheck, Xiaomi O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář sluchátka sluchátka na sport Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024