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Xiaomi propašovalo do Evropy SonicBass 2. Drátek mezi peckami letos působí jako úkaz

  • Xiaomi tiše uvádí do Evropy SonicBass 2 — sluchátka spojená kabelem, nikoli klasické pecky
  • Německý prodejce je nabízí za 34,90 €, tedy v přepočtu kolem 870 Kč
  • Výdrž až 16 hodin a krytí IPX5 potěší, absence ANC už méně

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
19.6.2026 14:00
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xiaomi sonicbass 2 jpg

Existují produkty, které vás zaskočí ne tím, co umí, ale tím, že vůbec ještě vycházejí. Přesně do téhle škatulky spadají Xiaomi SonicBass 2. Jde o takzvaný neckband — dvojici pecek propojených kabelem, jehož prostřední část nese baterii i nabíjecí port. Formát, který v době pravých bezdrátových sluchátek působí trochu jako návštěva z minulé dekády. A vlastně ní i je: na původní SonicBass jsme upozorňovali skoro před šesti lety.

Co SonicBass 2 nabídnou

Uvnitř pracují 9,2mm měniče, připojení obstará Bluetooth 5.2 a nechybí ani vícebodové párování, takže se pověsíte na dvě zařízení naráz. Pro telefonování slouží dvojice mikrofonů s potlačením okolního hluku, nabíjí se přes USB-C a celá konstrukce váží jen kolem 22 gramů. Na papíře hezky vypadá i výdrž — výrobce slibuje až 16 hodin přehrávání a desetiminutové dobití má stačit na zhruba 143 minut poslechu, byť měřeno při poloviční hlasitosti. Krytí IPX5 zvládne pot i dešťové kapky, takže do posilovny nebo na běh jsou ideální.

Pro koho to vlastně je

Kabel kolem krku má jednu nepopiratelnou výhodu: když vám pecka vypadne z ucha, neskončí na chodníku, ale houpe se na drátku. Pro někoho plus, pro jiného otravná drobnost, která při pohybu šustí a pruží. Větší zádrhel je jinde — SonicBass 2 nepodporují aktivní potlačení hluku, takže v hlučném městě nebo v MHD počítejte s tím, že okolní ruch uslyšíte. Tomu odpovídá i cena.

A právě dostupnost je nejistá část příběhu. Sluchátka se na evropský trh nedostávají oficiálním uvedením, spíš tiše prosakují přes jednotlivé prodejce. U německého obchodu se uvádějí za 34,90 € s dodáním nejpozději začátkem července, okamžitá skladovost ale není zaručena. Kdy a za kolik se objeví u českých prodejců, zatím není jasné.

Dali byste v roce 2026 šanci sluchátkům s kabelem, nebo už jen pravé bezdráty?

Zdroj: NotebookCheck, Xiaomi

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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