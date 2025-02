Chytrý výdejník vody od Xiaomi dorazil do Česka. Má LED displej a rychle ohřívá

Reklama

Není to tak dlouho, co Xiaomi globálně představilo výdejník vody s chytrými funkcemi. Smart Water Dispenser (Hot and Cold), jak už vyplývá ze samotného názvu, vám dokáže natočit teplou i studenou vodu, přičemž zvládne brát v potaz vcelku široké spektrum uživatelsky nastavitelných kritérií. Nyní si jej už můžete pořídit také na našem trhu.

Za 3 199 Kč zařízení nabídne i displej a možnost propojení s mobilem

Xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold) k nám dorazil s cenou 3 199 Kč. Přichází v jediném bílém provedení, které je navržené tak, aby esteticky zapadlo do většiny domácností. Na horní části konstrukce naleznete kromě ovládacích tlačítek také kulatý LED displej poskytující přehled zejména o teplotě vody.

Jednou z hlavních předností produktu je možnost propojení s chytrým telefonem. S mobilní aplikací Xiaomi Home si můžete na dálku nastavit třeba požadovanou teplotu vody, což může potenciálně usnadnit manipulaci s přístrojem.

Klíčové vlastnosti Xiaomi Smart Water Dispenser (Hot and Cold)

Revoluční ohřev vody: Nová generace dávkovače využívá pokročilou technologii nano filmového ohřevu s výkonem 2180W, která dokáže ohřát vodu za pouhé 3 sekundy skrze křemíkovou trubici, což zaručuje vždy čerstvě ohřátou vodu.

Prémiové chlazení: Dávkovač je vybaven unikátním chladicím systémem bez použití chladiva, který dokáže vodu zchladit na příjemných 7-15°C, přičemž tato teplota je optimální jak pro osvěžení, tak pro šetrnost k zubům a žaludku.

Inteligentní ovládání teploty: Zařízení nabízí plynulou regulaci teploty po 1°C s přednastavenými režimy pro různé nápoje – od studené vody (7°C) přes dětskou výživu (45°C) až po přípravu kávy (85°C) či čaje (90°C).

Praktické dávkování: Disponuje čtyřmi přednastavenými objemy (300ml pro ranní sklenici, 500ml pro kávu, 800ml pro bylinkový čaj a 3l pro celou rodinu) s možností úpravy po 100ml a pamětí poslední volby.

Praktický design: Kompaktní rozměry umožňují umístění v různých prostorách, přičemž 3l nádrž vystačí na celodenní spotřebu a je vyrobena z materiálů splňujících potravinářské standardy.

Chytrá výbava: LED displej poskytuje přehled o teplotě a stavu vody, nechybí noční podsvícení, dětská pojistka a možnost ovládání přes aplikaci Xiaomi Home.

