Solární kamera Xiaomi hlídá dvěma objektivy najednou. Funguje bez zásuvky i bez Wi-Fi Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo venkovní solární kameru Smart Solar Camera 4 Pro, která hlídá dvěma objektivy najednou a napájí se ze slunce V přepočtu vyjde zhruba na 1 800 Kč (579 jüanů) v rámci crowdfundingu, doporučená cena má být kolem 2 500 Kč K síti se připojuje přes 4G, takže nepotřebuje domácí Wi-Fi – prodávat se ale zatím bude jen v Číně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Nová solární kamera Xiaomi má jednoduchý cíl: zbavit „hlídače domu“ závislosti na elektrické zásuvce i na Wi-Fi. Model Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition kombinuje vlastní solární panel, baterii na celé dny provozu a dvojici objektivů, z nichž jeden navíc umí otáčet hlavou skoro dokola. Pojďme se podívat, co všechno nabídne. Okolí domu uhlídá dvojice objektivů Slunce místo zásuvky, 4G místo Wi-Fi Co zvládne po setmění a kolik toho udrží v paměti? Cena a dostupnost Okolí domu uhlídá dvojice objektivů Hlavní devíza novinky je v tom, že se nedívá jen jedním směrem. Pevný širokoúhlý objektiv podle výrobce pokryje 180° vodorovně a drží stálý přehled o celé scéně. Druhý objektiv sedí na motorizovaném kloubu a otáčí se o 355° do stran i o 95° nahoru a dolů, takže umí najet na detail nebo sledovat pohyb. Oba snímače mají rozlišení 5 Mpx, světelnost f/1,6 a video nahrávají ve 3K – tedy o znatelný kus ostřeji než běžné kamery s Full HD. Slunce místo zásuvky, 4G místo Wi-Fi Na vrchní stranu patří solární panel s výkonem 7,6 W, který baterii dobíjí během dne. Uvnitř se ukrývá akumulátor o kapacitě 9 900 mAh a Xiaomi slibuje, že na jedno nabití vydrží zhruba týden a se sluncem v zádech pak v podstatě donekonečna. Jak dlouho kamera skutečně vydrží bez slunce, ovšem hodně závisí na počasí i na tom, jak často se něco v záběru děje – sám výrobce uvádí rozpětí 7 až 12 dní, takže to číslo berte spíš orientačně. Pod nulou se navíc baterie z bezpečnostních důvodů přestane nabíjet. Místo domácí Wi-Fi se kamera připojuje přes dvě SIM karty se 4G (v Číně přes sítě China Telecom a China Unicom) a v ceně je i nějaký objem dat zdarma. V praxi to znamená, že ji pověsíte i tam, kam Wi-Fi nedosáhne – třeba na chatu, na plot nebo do garáže bez zavedeného internetu. Operátora přitom jde přepnout přímo v aplikaci Mi Home. Co zvládne po setmění a kolik toho udrží v paměti? Každý z objektivů doplňuje dvojice bílých a dvojice infračervených přisvětlovacích diod. Ve tmě kamera nejdřív vidí černobíle přes infračervené světlo, a jakmile zaznamená člověka, přepne se na barevné noční vidění s bílým přísvitem. Osobu má rozpoznat zhruba do deseti metrů, projíždějící auto až do patnácti. Při podezřelém pohybu spustí sirénu i výstražné blikání a pošle upozornění do telefonu. Záznam řeší funkce AOV (Always-On Video): natáčí nepřetržitě, ale jakmile se v obraze nic neděje, sníží počet snímků za sekundu na minimum. Podle Xiaomi tím ušetří přes 90 % místa oproti klasickému souvislému nahrávání a videa si ukládá na paměťovou kartu microSD. Nechybí ani obousměrné audio s potlačením šumu, takže přes kameru s někým u dveří i promluvíte. Cena a dostupnost Kamera půjde do prodeje formou crowdfundingu na platformě Xiaomi Youpin od 6. července a startovní cena vychází na 579 jüanů. To je v přepočtu zhruba 1 800 Kč, běžná doporučená cena má být kolem 2 500 Kč v přepočtu. Jde ale čistě o ceny pro čínský trh, informace o dostupnosti na našem trhu zatím nemáme. Pověsili byste si doma kameru, která se napájí ze slunce a běží jen na 4G? Zdroje: ITHome, Gizmochina, MyDrivers O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera Chytrá domácnost duální kamera solární panel Xiaomi Xiaomi kamera Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025