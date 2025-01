Nová chytrá žárovka od Xiaomi podporuje Matter a umí měnit barvy

Reklama

Xiaomi je sice jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu s chytrými telefony, ale taktéž patří k neopomenutelným představitelům segmentu chytré domácnosti. Svůj katalog produktů pravidelně obohacuje o nová zařízení, a to jak v Číně, tak i mimo ni. Zřejmě i do Česka by se mohla podívat čerstvě představená chytrá žárovka.

Novinkou se značka pochlubila na svém globálním webu, kde ji zalistovala se všemi specifikacemi a důležitými vlastnostmi. Xiaomi Smart LED Bulb (White and Color) zaujme především podporou standardu Matter, která bývá u osvětlení tohoto typu spíše méně obvyklá (a u Xiaomi produktů to platí dvakrát tak dobře). Díky tomu nabídne rozmanitější možnosti integrace do smart home systémů, což by mohli ocenit zejména nadšenci.

Po stránce konektivity žárovka pochopitelně spolupracuje i s dobře známými službami Google Home a Amazon Alexa, což jejím majitelům umožní ovládání pomocí odpovídajících hlasových asistentů. V prvé řadě však novinka komunikuje s aplikací Xiaomi Home. V souvislosti s tím vším nesmíme zapomenout zmínit Wi-Fi modul.

Xiaomi Smart LED Bulb (White and Color), jak už ostatně vyplývá ze samotného názvu, dokáže pracovat nejen s různými teplotami bílé, ale taktéž umí rozlišovat až 16 milionů odstínů barev RGB spektra. Výrobce přitom v základu nabízí 10 dynamických režimů, které pomohou navodit perfektní atmosféru. Uživatelům však dává svobodu, díky čemuž si mohou navrhnout i vlastní scénář.

Kolik bude nově představená žárovka stát na českém trhu, pokud se sem vůbec dostane, zatím není jasné. Cenu ani bližší detaily týkající se dostupnosti výrobce neprozradil.

Technické specifikace

Modelové označení: 9290041709

Patice: E27

Jmenovitý příkon: 8,5 W

Jmenovitý vstup: 220–240V~, 50/60Hz, 51mA

Světelný tok: 806 lm

Teplota: 2 700 K–6 500 K

Zdroj: Xiaomi