Nový odvlhčovač od Xiaomi můžete ovládat mobilem. Láká na efektivní technologii a nízkou hlučnost

Xiaomi rozšiřuje své portfolio chytrých domácích spotřebičů o nový odvlhčovač Smart Inverter Dehumidifier , jenž slibuje rychlé a efektivní odvlhčování díky duální invertorové technologii. Ta dokáže snížit vlhkost v místnosti již během 11 minut. Zařízení by se teoreticky mohlo dostat i na evropský trh, a to včetně České republiky, ačkoliv to zatím nebylo oficiálně potvrzeno.

Duální invertor pro rychlé odvlhčování

Srdcem nového odvlhčovače je dvojitý rotační invertor s kompresorem Panasonic a DC invertorovým motorem, který zajišťuje jak výkon, tak efektivitu. Díky speciálnímu tepelnému výměníku ve tvaru písmena C se kondenzační plocha zvýšila o 46 % oproti běžným rovným trubicím stejného průměru. Toto řešení umožňuje zařízení extrahovat až 29 litrů vody ze vzduchu za jediný den, což odpovídá přibližně 58 lahvím minerální vody o objemu 500 ml.

Klíčové vlastnosti Xiaomi Smart Inverter Dehumidifier (strojově přeloženo)

Tichý provoz a energetická účinnost

Xiaomi u svého odvlhčovače implementovalo osm různých prvků pro snížení hlučnosti, včetně dvojité zvukové izolace, biomimetických lopatek ventilátoru a tlumicích vrstev. V režimu spánku vydává zařízení pouhých 30,4 dB.

Co se týče spotřeby energie, odvlhčovač dosahuje energetické třídy 1 a spotřebuje 1 kWh za celou noc (8 hodin nepřetržitého provozu). Zmíněná invertorová technologie automaticky upravuje rychlost rotoru, čímž řeší vysokou spotřebu energie způsobenou častým cyklováním u běžných odvlhčovačů s pevnou frekvencí.

Plazmová sterilizace a snadné ovládání

Dalším benefitem je integrovaný plazmový generátor, který uvolňuje vysokoenergetické kladné a záporné ionty pro sterilizaci. Podle Xiaomi dosahuje její účinnost více než 99,9 % u běžných bakterií jako je S. aureus (99,98 %) nebo E. coli (99,98 %). Zařízení také disponuje omyvatelným antibakteriálním primárním filtrem a stříbrným iontovým filtrem, který blokuje velké částice.

Velký LCD displej přehledně zobrazuje teplotu a vlhkost, a obsahuje také tříbarevný indikátor pro rychlou identifikaci stavu vlhkosti v místnosti: suchý (≤40 %), komfortní (40–70 %) nebo vlhký (≥70 %). Uživatel může vybírat ze čtyř režimů odvlhčování: preferovaný, chytrý, spánkový a režim pro sušení prádla. V noci se obrazovka automaticky vypíná, aby nerušila při spaní.

Chytré funkce a praktický design

Odvlhčovač lze ovládat vzdáleně přes mobilní aplikaci Xiaomi Home, kde můžete nastavit požadovanou úroveň vlhkosti kdykoli a odkudkoli. Aplikace také nabízí graf odvlhčování pro snadné sledování změn vlhkosti v čase. Zařízení je vybaveno skrytými kolečky pro snadnou manipulaci po domě, viditelným ukazatelem hladiny vody a možností přímého odtoku, takže nemusíte často vyprazdňovat nádrž.

Pro bezpečný provoz implementuje Xiaomi 15 různých úrovní ochrany, včetně automatického vypnutí při naplnění nádrže, ochrany proti převrácení, dětského zámku, ochrany proti přehřátí a mnoha dalších.

Využili byste ve své domácnosti chytrý odvlhčovač?

Zdroj: Xiaomi