Xiaomi Smart Hub přichází. Kde ho najdeme a co umí?

Xiaomi začalo v České republice před pár týdny oficiálně prodávat Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra. Nejvyšší model už stihl obdržet dvě aktualizace, ta první obsahovala březnové záplaty pro operační systém Android 14, ta druhá přinesla novou funkci, pojmenovanou jako Xiaomi Smart Hub.

V době psaní článku je dostupná pouze pro Xiaomi 14 Ultra, v Číně už ji ve svých telefonech mají rovněž majitelé modelu Xiaomi 14 a můžeme očekávat, že brzy zamíří do řady dalších telefonů. Xiaomi Smart Hub najdete po stažení lišty, nachází se mezi dalšími ovládacími prvky. A co vlastně umí?

Skrze Xiaomi Smart Hub se můžete rychle dostat k ovládání vybraných Xiaomi spotřebičů ve vaší domácnosti, přičemž některé základní úkony (například zapnutí osvětlení) můžete udělat přímo z této nabídky, aniž byste museli pokračovat do aplikace Xiaomi Home. Vzhledově to vypadá skvěle (samozřejmě pouze v okamžiku, kdy doma máte alespoň pár produktů Xiaomi), reálný přínos v současné podobě je za mě spíše menší, do aplikace Xiaomi Home bylo možné se rychle dostat už v minulosti, jen to zkrátka nebylo tak pěkné.

Vliv má rovněž skladba vašich Xiaomi produktů, které v domácnosti používáte. Postupně budu do přidávat další produkty a sledovat, co půjde jednoduše ovládat přímo skrze Xiaomi Smart Hub. Zatím nevíme, jestli se funkce dostane na všechny telefony s Androidem 14 a HyperOS, nebo bude vyhrazena pouze pro vybrané telefony.

Uvidíme, kam Xiaomi posune propojení svých produktů v roce 2024 a později v budoucnosti. Představení prvního elektromobilu Xiaomi SU7 ukazuje, že výrobce se chce posunout zásadním způsobem kupředu a nezůstane jen u drobných produktů pro domácnost. Větší propojení telefonů se zbytkem produktů a následně automobily jednoznačně dává smysl. Konec MIUI a příchod HyperOS je pro Xiaomi pravděpodobně jen začátek…

Zdroj: Vlastní