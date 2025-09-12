Chytrý grafenový ohřívač Xiaomi míří do Evropy! Koupit ho můžete i v Česku, nestojí ani 2 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi přináší do Evropy chytrý grafenový ohřívač s výkonem 2000 W Zahřeje místnost během chvíle díky grafenové technologii a infračervenému záření Ovládá se přes aplikaci Xiaomi Home, podporuje Google Assistant a má automatické bezpečnostní funkce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi tiše vypustilo do Evropy zajímavou alternativu k běžným přímotopům. Smart Graphene Heater dorazil do Španělska a Itálie s cenou kolem 80 eur (zhruba 2 000 Kč) a slibuje revoluci v rychlosti ohřevu. Má to ale háček. Grafenové topení není sci-fi, ale realita Chytrá domácnost a bezpečnost především Kolik to žere a vyplatí se to? Kdy dorazí do Česka? Grafenové topení není sci-fi, ale realita Grafen je ten zázračný materiál, o kterém se mluví už dekádu – tenký jako atom, pevnější než ocel a vodí teplo lépe než měď. Xiaomi ho zabudovalo do topného tělesa, které díky tomu dokáže rozehřát místnost za pouhé 3 sekundy. To je samozřejmě marketingové tvrzení, realita bude zcela jistě odlišná. K tomu přidejte infračervené záření (FIR), které ohřívá přímo objekty a lidi, ne vzduch. Je to podobný princip jako u slunečního záření – proto výrobci rádi mluví o „pocitu slunečního tepla“. V praxi to znamená, že pocit tepla je okamžitý, i když teplota vzduchu v místnosti ještě nestihla stoupnout. Výkon 2000 W je standardní pro místnosti do 20-25 m². Xiaomi navíc přidává oscilaci až 70 stupňů, takže teplo se rozloží rovnoměrněji než u statického přímotopu. A tři režimy proudění vzduchu? Horký, teplý a přírodní vánek – to poslední je vlastně jen ventilátor bez topení pro letní měsíce. Chytrá domácnost a bezpečnost především Skutečná přidaná hodnota je v integraci do ekosystému Xiaomi Home. Nastavíte cílovou teplotu, časový rozvrh, nebo prostě řeknete „OK Google, zahřej obývák“ a je hotovo. Pro majitele dalších Xiaomi zařízení to znamená možnost komplexních automatizací – třeba zapnutí topení, když teplota klesne pod 18 °C a zároveň jste doma (podle GPS v telefonu). Bezpečnostní funkce jsou na první pohled standardní – ochrana proti přehřátí a automatické vypnutí při převrácení. Jenže díky připojení k internetu dostanete navíc notifikace na telefon, pokud se něco pokazí. A můžete topení vypnout na dálku. Rozměry 176 × 467 mm a váha 2,3 kg z něj dělají snadno přenositelný doplněk. Není to náhrada ústředního topení, ale spíš rychlé řešení pro koupelnu, pracovnu nebo chatu. Kolik to žere a vyplatí se to? Tady narazíme na kámen úrazu všech elektrických topidel. 2000 W znamená spotřebu 2 kWh za hodinu provozu na plný výkon. Při současných cenách elektřiny kolem 6 Kč/kWh vás hodina topení vyjde na 12 korun. Za večer v obýváku tak snadno utratíte 50-60 korun. Grafenová technologie sice slibuje vyšší účinnost přeměny elektřiny na teplo, ale fyziku neošálíte – 2000 W je 2000 W. Výhoda je spíš v rychlejším náběhu a rovnoměrnějším rozložení tepla, což může zkrátit dobu nutného provozu. Kdy dorazí do Česka? Xiaomi zatím oficiálně prodává Smart Graphene Heater jen ve Španělsku (80 eur) a Itálii (90 eur). Podle obvyklého scénáře by měl během několika týdnů dorazit i do dalších zemí, avšak (zřejmě neoficiální cestou) jej v Česku prodává e-shop eltrox a to za 1650 Kč. Co říkáte na nový ohřívač od Xiaomi? Zdroj: notebookcheck, Xiaomi O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytré topení topení Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024