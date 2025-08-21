Chytrý zámek Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro je jako z filmu! Nahrává video a odemknete ho přiložením dlaně Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo chytrý zámek s revolučním skenováním žil v dlani a 3D rozpoznáváním obličeje Smart Door Lock 4 Pro nabízí 12 způsobů odemykání včetně klasického klíče Za přibližně 8 500 Kč dostanete technologii, kterou znáte spíš z trezorů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete filmy, kde hlavní postava přiloží dlaň ke scanneru a dveře se elegantně otevřou? Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro přináší tuhle technologii k vašim dveřím. A ne, není to jen marketingový trik – zámek skutečně skenuje žilní systém ve vaší dlani pomocí infračervených senzorů. Je to v podstatě stejná technologie, jakou používají některé banky pro zabezpečení trezorů. Nový chytrý zámek od Xiaomi byl právě uveden na čínský trh za cenu 2 499 jüanů (asi 7 300 Kč). To není málo, ale když se podíváte na výbavu, začne ta cena dávat smysl. Kromě futuristického skeneru žil totiž dostanete i 3D rozpoznávání obličeje, kameru s nočním viděním a propojení s celým ekosystémem Xiaomi. Dvanáct způsobů, jak se dostat domů Smart Door Lock 4 Pro nabízí celkem 12 různých metod odemykání. Vedle zmíněného skeneru žil a 3D rozpoznávání obličeje tu máme klasickou čtečku otisků prstů, číselnou klávesnici pro PIN, NFC čtečku pro karty nebo telefon a samozřejmě možnost odemknout dveře na dálku přes aplikaci. Xiaomi nezapomnělo ani na klasický mechanický klíč. Takže když vám dojde baterie, internet spadne a všechna biometrika selže, pořád se dostanete domů po staru. Skener žil pracuje s přesností přes 99 procent a rychlostí pod jednu sekundu. Na rozdíl od otisků prstů funguje spolehlivě i když máte mokré nebo špinavé ruce. Dokonce zvládne rozpoznat i děti, které na klasické čtečky nedosáhnou. Kamera hlídá dveře a streamuje na televizi Na vnější straně zámku je 2megapixelová kamera s úhlem záběru 152 stupňů. Ta nejen že vám ukáže, kdo zvoní, ale díky propojení s HyperOS Connect můžete obraz streamovat na chytrou televizi nebo tablet Xiaomi. Kamera má i dynamické noční vidění, které automaticky přepíná mezi barevným a černobílým režimem podle světelných podmínek. Pokud někdo postává podezřele dlouho u vašich dveří, zámek automaticky začne nahrávat a pošle vám notifikaci do telefonu. Systém vás upozorní i když necháte dveře otevřené, někdo se pokusí s vnějším panelem manipulovat nebo zadá vícekrát špatný PIN. Vydrží až 4 měsíce provozu na jedno nabití Zámek napájí 5000mAh lithiová baterie, která vydrží až 4 měsíce provozu. Pro jistotu můžete přidat čtyři tužkové baterie, které prodlouží výdrž o dalšího půl roku. V nouzi lze zámek napájet i powerbankou přes USB port – takže i při úplném výpadku proudu se dostanete dovnitř. Design je minimalistický a moderní, Xiaomi dokonce přidalo technologii tichého zamykání. Žádné hlasité cvakání, které by v noci budilo sousedy. Zámek se zamkne automaticky a téměř neslyšně. Dostane se k nám do Evropy? Zatím je Smart Door Lock 4 Pro dostupný pouze v Číně. Xiaomi už ale do Evropy dodává jiné chytré zabezpečení, třeba Smart Doorbell 3S. Takže není vyloučené, že se časem dočkáme i tohoto zámku. Na český a evropský trh by se ale Xiaomi mělo připravit na odlišné bezpečnostní normy a certifikace. Taky by bylo dobré přidat podporu pro místní chytré domácnosti jako Google Home nebo Apple HomeKit. Jinak to bude mít těžké proti zavedeným značkám jako Yale nebo Nuki. Co říkáte na nový zámek od Xiaomi? Zdroj: ITHome O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý zámek Xiaomi zámek Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.