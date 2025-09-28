Xiaomi Smart Camera C701 dorazila do Česka! Láká na 4K rozlišení, lokální AI a nízkou cenu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo v Mnichově novou bezpečnostní kameru C701 s rozlišením 4K a cenou 1 449 Kč Kamera obsahuje AI čip s výkonem 1 TOPS pro lokální detekci dětského pláče, domácích zvířat a pohybu osob Podporuje Wi-Fi 6, má fyzické zakrytí objektivu a nabízí 360° horizontální otáčení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi na své mnichovské konferenci kromě telefonů řady 15T vytáhlo ještě další eso z rukávu – bezpečnostní kameru Smart Camera C701. V Číně se prodává od dubna jako Smart Camera 4, teď míří do Evropy s mírně pozměněným jménem, ale stejnou výbavou. A hlavně – za super cenu. Ostré 4K za hubičku? Skoro

Umělá inteligence, která zůstává doma
Otáčení o 360 stupňů
Wi-Fi 6 a dvě pásma
Ovládání hlasem a obousměrná komunikace
Česká cena

Ostré 4K za hubičku? Skoro

Za 1 449 korun dostanete kameru s 8megapixelovým snímačem, který zvládá nahrávat video v rozlišení 3840 × 2160 pixelů. To je pořádná porce pixelů na tak levné zařízení. Objektiv s clonou f/1,6 slibuje slušné výsledky i při horším světle, což doplňuje osm infračervených diod s vlnovou délkou 940 nm. Proč 940 nm? Jednoduše proto, že tato vlnová délka není lidským okem viditelná – žádná červená světýlka vás nebudou v noci rušit při spaní. Xiaomi tvrdí, že kamera vidí až na 10 metrů v úplné tmě, což pro běžný byt nebo menší dům bohatě stačí.

Umělá inteligence, která zůstává doma

Tady začíná být C701 zajímavá. Uvnitř tiká AI čip s výkonem 1 TOPS (bilion operací za sekundu), který zpracovává všechny chytré funkce lokálně. Žádné posílání dat do cloudu, žádné čekání na odpověď ze serveru. Kamera rozpozná:

Pláč dítěte – pošle vám notifikaci, když malý řve
Pohyb domácích mazlíčků – funguje ale jen pro kočky a psy
Sledování osob – automaticky otáčí objektiv za pohybujícím se člověkem
Hlasité zvuky – třeba když někdo rozbije okno

V praxi to znamená, že dostanete upozornění rychleji a vaše data nikam neputují. Otázkou zůstává, jak přesně bude detekce fungovat – jestli nebude kočku plést se psem nebo dětský pláč s mňoukáním.

Otáčení o 360 stupňů

Kamera se umí otáčet o 360 stupňů horizontálně a 109 stupňů vertikálně. To v kombinaci s AI sledováním znamená, že vám neuteče skoro nic, co se v místnosti děje. Můžete si nastavit pevné body pro monitorování nebo nechat kameru, ať si jede panoramatický okruh.

Zajímavá je funkce fyzického zakrytí objektivu. Když nechcete být sledováni, prostě kameru v aplikaci zakryjete – mechanicky se přesune kryt před objektiv. Žádné lepení izolepou nebo otáčení ke zdi. Wi-Fi 6 a dvě pásma

Xiaomi konečně pochopilo, že v roce 2025 už nestačí jen 2,4GHz Wi-Fi. C701 podporuje Wi-Fi 6 na obou pásmech (2,4 a 5 GHz), takže si můžete vybrat podle toho, jak máte doma zahlcenou síť. Technologie OFDMA navíc slibuje nižší latenci – obraz by měl být plynulejší a bez sekání.

Pro ukládání máte tři možnosti: microSD kartu až do 256 GB, placené cloudové úložiště nebo síťové úložiště NAS. Karta microSD není součástí balení, což při ceně 1 449 Kč asi nikoho nepřekvapí.

Ovládání hlasem a obousměrná komunikace

Kamera spolupracuje s Google Assistantem i Alexou od Amazonu. Škoda jen, že přímo z kamery volat nejde – obousměrnou komunikaci musíte vždy iniciovat z aplikace Xiaomi Home. Reproduktor má podle Xiaomi „velkou zvukovou dutinu" pro hlasitější a jasnější zvuk. Mikrofon zase slibuje potlačení okolního hluku. V praxi to znamená, že byste měli bez problémů komunikovat třeba s dětmi v pokojíčku nebo zkontrolovat, co zase provádí pes. Česká cena

Za 1 449 korun dostáváte hodně muziky. 4K rozlišení, lokální AI zpracování, Wi-Fi 6, fyzické zakrytí objektivu – to jsou věci, které u levných kamer nenajdete. Největší otazník visí nad reálným výkonem AI funkcí. Detekce pláče nebo domácích zvířat zní skvěle na papíře, ale jak to bude fungovat v běžném provozu? Nebude kamera posílat desítky falešných poplachů denně?

Pro běžné domácí použití ale C701 vypadá jako rozumná volba. Zejména pokud máte doma malé děti nebo zvířata a chcete mít přehled, co se děje, když nejste doma.

Co říkáte na novou kameru od Xiaomi?

Zdroj: tisková konference, Xiaomi

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 