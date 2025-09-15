Xiaomi Smart Camera C500 Pro nikdy nebyla levnější! Nahrává ve 3K, má barevné noční vidění a nechybí jí AI detekce osob či zvířat Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Camera C500 Pro klesla na historicky nejnižší cenu 924 Kč Kamera nabízí 5Mpx rozlišení s 3K kvalitou obrazu a bezpečnostní čip MJA1 Původní cena 1 499 Kč znamená aktuální slevu téměř 40 procent Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Bezpečnostní kamera Xiaomi Smart Camera C500 Pro se na našem trhu momentálně prodává za pouhých 924 Kč, což představuje historicky nejnižší cenu tohoto modelu. Při běžné ceně 1 499 Kč jde o slevu bezmála 40 procent. Za tuto částku získáte kameru s 5Mpx snímačem, bezpečnostním čipem a pokročilými AI funkcemi. Ostrý obraz ve dne i v noci Kamera disponuje 5Mpx snímačem s rozlišením 2960 × 1666 pixelů, který Xiaomi označuje jako 3K kvalitu. Obraz zůstává ostrý i za zhoršených světelných podmínek díky barevnému nočnímu vidění při nízkém osvětlení. Když světlo úplně zmizí, zapne se infračervený přísvit pro černobílé záběry. Funkce HDR pomáhá s protisvětlem. Kamera dokáže pořídit použitelný záznam i když svítí slunce přímo do objektivu nebo když stojí proti oknu. Technologie zachová detaily jak ve světlých, tak tmavých částech obrazu. CHCI KAMERU XIAOMI Hardwarová ochrana soukromí Model C500 Pro obsahuje bezpečnostní čip MJA1 s vlastním soukromým klíčem. Všechna data procházejí přes tento čip a jsou šifrována pomocí AES-128. Xiaomi navíc přidalo fyzický kryt objektivu – když kameru nepoužíváte, objektiv se otočí nahoru do pouzdra a mechanicky zakryje snímač. Kryt můžete ovládat vzdáleně přes aplikaci Mi Home a nastavit automatické časy aktivace. Kamera se tak sama zakryje například když přijdete domů z práce. AI rozpozná lidi i domácí mazlíčky Umělá inteligence v kameře dokáže rozpoznat osoby a sledovat jejich pohyb po místnosti. Stejně funguje i detekce domácích mazlíčků – jakmile kamera zaznamená vašeho psa nebo kočku, pošle upozornění na telefon. Mezi další AI funkce patří detekce pláče dítěte a rozpoznání hlasitého hluku. V aplikaci můžete nastavit až 6 primárních oblastí pro sledování. Kamera pak hlásí pouze pohyb v těchto zónách a ignoruje zbytek záběru. Otáčení o 360 stupňů pokryje celou místnost Díky dvěma motorům se objektiv kamery otáčí o 360° horizontálně a 114° vertikálně. Můžete tak sledovat celou místnost bez slepých míst. Kamera nabízí dva režimy automatického sledování – panoramatický dohled přes celou místnost nebo hlídání vybraných oblastí v nastavených časech. UŠETŘÍM NA XIAOMI C500 PRO Vestavěný reproduktor umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci. Můžete tak mluvit s lidmi doma nebo zkontrolovat domácí mazlíčky. Kamera v neposlední řadě spolupracuje s asistenty Amazon Alexa a Google Assistant pro ovládání hlasem. Flexibilní ukládání záznamů Záznamy můžete ukládat třemi způsoby – na MicroSD kartu až do 256 GB, na síťové úložiště NAS nebo do cloudu (placená služba). Kamera podporuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz a používá kodek H.265 pro úsporu místa při zachování kvality. Za aktuální cenu 924 Kč získáte plnohodnotnou bezpečnostní kameru s funkcemi, které konkurence nabízí za dvojnásobek. Xiaomi Smart Camera C500 Pro se hodí pro hlídání domácnosti, kontrolu domácích mazlíčků nebo jako baby monitor. Za kolik byste si bezpečnostní kameru pořídili vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera česko Kamera Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.