Nová kamera Xiaomi Smart Camera C500 láká na vysoké rozlišení, AI čip a Wi-Fi 6. Nechybí jí ani noční vidění

  • Xiaomi globálně představilo novou bezpečnostní kameru Smart Camera C500
  • Láká na rozlišení 3,5K, podporu Wi-Fi 6 konektivity a barevné noční vidění
  • Nechybí jí dedikovaný AI čip pro lokální detekci osob

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
19.9.2025 18:00
Xiaomi Smart Camera C500 oficialni

Xiaomi rozšířilo své portfolio chytrých bezpečnostních kamer o model Smart Camera C500. Novinka nabízí 6Mpx snímač s rozlišením 3200 × 1800 pixelů, duální Wi-Fi 6 připojení a pokročilou detekci osob i domácích mazlíčků. Kamera se objevila na globálním webu výrobce, což naznačuje brzké uvedení na světové trhy.

3,5K rozlišení a velký snímač pro detailní obraz

Smart Camera C500 je první vnitřní kamerou Xiaomi s 6Mpx rozlišením. Disponuje obrazovým senzorem o velikosti 1/2,45 palce s technologií BSI (Back-Side Illumination) pro lepší citlivost na světlo. Objektiv se světelností f/1.6 obsahuje šest optických členů a využívá technologii WDR (Wide Dynamic Range) pro zachycení detailů v kontrastních scénách.

Xiaomi Smart Camera C500 senzor

Velký snímač umožňuje kameře zachytit barevný obraz i při minimálním osvětlení. Pro úplnou tmu je k dispozici osm infračervených LED diod pracujících na vlnové délce 940 nm, které nevyzařují viditelné červené světlo a neruší tak během nočního sledování.

AI čip s výkonem 1 TOPS pro lokální zpracování

Kamera obsahuje dedikovaný AI čip s výpočetním výkonem 1 TOPS (1 bilion operací za sekundu). Ten zajišťuje lokální detekci osob bez nutnosti odesílat data na server, což zkracuje reakční dobu a snižuje počet falešných poplachů.

Xiaomi Smart Camera C500 detekce osob

Kromě rozpoznávání lidí zvládá Smart Camera C500 také detekci a sledování domácích mazlíčků – konkrétně psů a koček. Po zachycení pohybu osoby nebo zvířete kamera automaticky začne objekt sledovat a pošle notifikaci do mobilní aplikace.

Dvoupásmové Wi-Fi 6 a pokročilé zabezpečení

Pro stabilní přenos videa využívá kamera Wi-Fi 6 s podporou pásem 2,4 GHz i 5 GHz. Díky technologii OFDMA dosahuje podle Xiaomi o 60 % vyšší přenosové rychlosti ve srovnání s Wi-Fi 4.

Xiaomi Smart Camera C500 mja1 cip

Bezpečnost zajišťuje čipset MJA1 s unikátním klíčem a certifikátem pro každé zařízení. Data přenášená do cloudu procházejí vícenásobným šifrováním. Pro maximální soukromí nabízí kamera fyzické zakrytí objektivu – čočka se zasune do těla kamery a mechanicky se tak zablokuje snímání.

Otočná konstrukce pokryje celou místnost

Díky dvěma motorům pro horizontální a vertikální pohyb dokáže kamera snímat prostor v rozsahu 360° horizontálně a 116° vertikálně. Ovládání směru snímání probíhá přímo z aplikace Xiaomi Home na smartphonu.

Xiaomi Smart Camera C500 montaz na strop
Kameru Xiaomi Smart Camera C500 je možné namontovat na strop „vzhůru nohama“

Smart Camera C500 podporuje kódování H.265 pro úsporu místa při nahrávání. Video lze ukládat na microSD karty o kapacitě 8 až 256 GB, do cloudového úložiště nebo na síťové NAS servery. Kamera funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant pro zobrazení obrazu na chytrých displejích.

Cena a dostupnost

Xiaomi zatím neoznámilo cenu ani konkrétní datum dostupnosti na jednotlivých trzích. Vzhledem k uvedení na globálním webu se však dá očekávat brzké spuštění prodeje v Evropě včetně České republiky.

Máte nějakou zkušenost s kamerami Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi

