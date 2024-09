Nejlevnější Xiaomi kamera vás dostane: má spoustu skvělých funkcí a AI

Nejlevnější interiérová kamera od Xiaomi stojí jen něco přes 600 Kč

Je určena do elektrické zásuvky

Má i infračervené noční vidění

Pokud přemýšlíte o nové kameře do interiéru, ale nechce se vám utrácet za ni tisíce korun, můžete s klidným svědomím sáhnout po chytré kameře Xiaomi Smart Camera C200. Tu můžete pořídit už od 616 Kč a udělá vám velmi dobrou službu. Navzdory nízké ceně má totiž řadu funkcí, které ochrání vaši domácnost před nezvanými hosty ve dne i v noci.

Méně kutilsky nadané jedince rozhodně potěší, že má podstavec, takže se dá postavit na jakoukoliv rovnou plochu. Pokud ji ale budete chtít nainstalovat opačně nebo zavěsit na zeď, je to také možné. Její rozměry jsou 90 × 75 × 75 milimetrů. Nevýhodou je, že nemá vlastní baterii a je nutné připojit ji do síťové zásuvky.

Dokáže se otáčet a naklápět v úhlu 360 stupňů, nabízí přiblížení a natáčí video ve Full HD kvalitě s rozlišením 1920 × 1080 (navíc s podporou WDR). Díky tomu si dokáže skvěle poradit s přechodem světla a stínu a 940nm infračervené noční vidění zajistí, že získáte velmi dobrý obraz i v noci. Propojit ji můžete se svým mobilem nebo jiným zařízením, na němž pak vidíte vše, co natáčí.

Umělá inteligence i ovládání hlasem

Ačkoliv je tahle interiérová kamera od Xiaomi velmi levná, tak toho umí spoustu. Jistě oceníte integrovanou umělou inteligenci, která dokáže automaticky odhalit pohybující se osoby a umí díky tomu zrušit nechtěné poplachy (například pokud se po místnosti pohybuje zvíře). Tuto funkci přitom můžete snadno zapnout prostřednictvím aplikace Mi Home (Xiaomi Home).

Ovládat ji můžete i hlasem, díky čemuž je možná také její kompatibilita se systémy Google Assistant a Amazon Alexa. A stane se vhodnou součástí vaší chytré domácnosti. Skvělou funkcí jsou také obousměrné hlasové hovory, takže si jejím prostřednictvím přes svůj mobil můžete popovídat s člověkem, který je právě u vás doma.

Xiaomi Smart Camera C200 obsahuje slot na microSD kartu, na niž se mohou ukládat nahrávky. Pakliže by to nestačilo, je možné ukládat si natočené videozáznamy do cloudu. A pokud vyžadujete soukromí, je možné přepnout ji do režimu spánku.

Máte interiérovou kameru, nebo si raději zcela chráníte své soukromí?