Xiaomi představilo levnou kameru s vysokým rozlišením. Zláká i chytrými funkcemi Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně uvedlo bezpečnostní kameru Smart Camera 4C 3,5K za 199 jüanů Novinka disponuje 6Mpx snímačem a AI detekcí osob i domácích mazlíčků V prodeji bude od 11. srpna, do Evropy zatím výrobce uvedení nepotvrdil Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje portfolio bezpečnostních kamer o model Smart Camera 4C 3,5K, který v Číně debutuje s cenou 199 jüanů (přibližně 600 Kč bez DPH). Kamera zaujme především 6Mpx snímačem s rozlišením 3,5K a integrovanou umělou inteligencí pro rozpoznávání osob a zvířat. Prodej odstartuje 11. srpna prostřednictvím čínských e-shopů včetně oficiálního obchodu Xiaomi. Obrazový snímač velikosti 1/2,45 palce Xiaomi Smart Camera 4C využívá snímač o velikosti 1/2,45 palce, který zachycuje obraz v rozlišení 2880 × 1728 pixelů. Pro noční záběry kamera obsahuje osm infračervených LED diod pracujících na vlnové délce 940 nm. Tato vlnová délka zajišťuje, že světlo není viditelné lidským okem, takže kamera v noci neruší červeným svitem. Díky vysoké citlivosti snímače dokáže kamera pořídit detailní záběry i při nízkém osvětlení. Xiaomi uvádí podporu digitálního zoomu pro přiblížení konkrétních oblastí v záběru. AI čip rozpozná osoby od domácích mazlíčků Kamera obsahuje dedikovaný AI čip s dostatečným výpočetním výkonem, který zpracovává obraz přímo v zařízení bez nutnosti odesílání dat do cloudu. Umělá inteligence dokáže rozlišit mezi osobami a domácími zvířaty – při detekci člověka automaticky spustí sledování pohybu a odešle notifikaci do aplikace Mi Home v telefonu. Při zaznamenání pohybu psa nebo kočky kamera rovněž pošle upozornění, takže budete vědět, co váš mazlíček doma právě dělá. Funkce sledování pohybu zajišťuje, že kamera automaticky otáčí objektiv za pohybujícím se objektem. Dvoupásmová Wi-Fi 6 pro stabilní přenos Xiaomi Smart Camera 4C podporuje Wi-Fi 6 na frekvencích 2,4 GHz i 5 GHz, což zajišťuje stabilní přenos obrazu bez výpadků a zpoždění. Video lze sledovat prostřednictvím aplikace Mi Home na telefonu, tabletu nebo chytrém displeji. Kamera podporuje sdílení přístupu s dalšími členy domácnosti a ovládání pomocí hlasových asistentů Xiao Ai v chytrých reproduktorech Xiaomi. Obousměrná komunikace a fyzická clona Kamera obsahuje vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou hlasovou komunikaci. Můžete tak hovořit s návštěvou u dveří, zkontrolovat děti nebo mluvit na dálku na domácí mazlíčky. Pro ochranu soukromí je kamera vybavena fyzickou clonou objektivu, kterou lze manuálně zakrýt. Xiaomi Smart Camera 4C má i fyzickou krytku objektivu Cena a dostupnost v Číně Xiaomi Smart Camera 4C 3,5K bude v Číně dostupná od 11. srpna za 199 jüanů, což odpovídá přibližně 600 korunám bez DPH. Kamera bude k dispozici v bílé barvě prostřednictvím oficiálního e-shopu Xiaomi a partnerských prodejců. Informace o případném uvedení na globální trhy včetně Evropy zatím výrobce nezveřejnil. Alternativy dostupné v Česku Pokud nechcete čekat na možný příchod novinky do Evropy, na českém trhu už najdete několik zajímavých alternativ s podobnými funkcemi: TP-Link Tapo C260 – 4K rozlišení s rozpoznáváním obličejů TP-Link Tapo C260 nabízí 4K rozlišení (3840 × 2160 pixelů) a funkci rozpoznávání obličejů, která dokáže identifikovat konkrétní osoby. Kamera disponuje 360° horizontálním a 116° vertikálním otáčením, nočním viděním do vzdálenosti 12 metrů a 18násobným digitálním zoomem. Podporuje hlasové ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa. KOUPIT TP-LINK TAPO C260 ZA 1 899 KČ Xiaomi Smart Camera C700 EU – 4K od stejného výrobce Xiaomi Smart Camera C700 EU je aktuálně dostupný model od Xiaomi s 4K rozlišením a hybridním nočním viděním do 10 metrů. Kamera nabízí motorizované otáčení, detekci pohybu a zvuku včetně rozpoznání zvířat. Podporuje aplikaci Xiaomi Home a ukládání na microSD kartu až do kapacity 256 GB. KOUPIT XIAOMI C700 EU ZA 1 549 KČ TP-Link Tapo C230 – cenově dostupná 3K kamera TP-Link Tapo C230 představuje dobrou volbu pro ty, kteří hledají levnější variantu. Nabízí 3K rozlišení (2880 × 1620 pixelů), AI detekci osob, zvířat a vozidel, 360° horizontální otáčení a noční vidění do 12 metrů. Kamera podporuje ukládání na microSD kartu až do 512 GB. KOUPIT TP-LINK TAPO C230 ZA 1 199 KČ IMILAB C22 5MP – s podporou Wi-Fi 6 IMILAB C22 patří do ekosystému Xiaomi a nabízí 5Mpx rozlišení s podporou Wi-Fi 6. Kamera disponuje barevným nočním viděním do 10 metrů, 110° zorným úhlem a motorizovaným otáčením. Rozpozná osoby od zvířat a podporuje obousměrnou komunikaci. KOUPIT IMILAB C22 ZA 1 399 KČ Srovnávací tabulka ModelRozlišeníNoční viděníAI detekceCenaXiaomi Smart Camera 4C3,5K (6 Mpx)IR 940nmOsoby, zvířata~600 Kč*TP-Link Tapo C2604K (8 Mpx)12 mOsoby, zvířata, obličeje1 899 KčXiaomi Smart Camera C7004K (8 Mpx)10 mPohyb, zvířata1 549 KčTP-Link Tapo C2303K (5 Mpx)12 mOsoby, zvířata, auta1 199 KčIMILAB C223K (5 Mpx)10 m barevnéOsoby, zvířata1 399 Kč*Cena v Číně bez DPH a dovozních poplatků Pořídili byste si některou z dostupných alternativ, nebo počkáte na Xiaomi Smart Camera 4C? Zdroje: ITHome, Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Čína Kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.