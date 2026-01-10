TOPlist

Xiaomi představilo extrémně levnou kameru! Má 3K rozlišení, mikrofon i noční vidění

  • Xiaomi představilo novou bezpečnostní kameru s rozlišením 3K za zaváděcí cenu odpovídající 500 korunám
  • Kamera se otáčí o 360° a naklání až o 109°, čímž pokryje celou místnost z jednoho bodu
  • Záznamy lze ukládat na microSD kartu nebo síťové úložiště, cloudové služby nejsou povinné

10.1.2026 10:00
xiaomi smart camera jpg

Xiaomi rozšířilo portfolio chytrých domácích zařízení o novou bezpečnostní kameru Smart Camera 3 3K. Jak název napovídá, jde o model nabízející vysoké rozlišení za příznivou cenu, který cílí na zákazníky hledající spolehlivé řešení pro domácí monitorování bez nutnosti platit za cloudové služby.

3K rozlišení v kompaktním těle

Xiaomi Smart Camera 3 3K zaznamenává obraz v rozlišení 2 960 × 1 668 pixelů, což je výrazně více než standardní Full HD kamery. Tento detail se projeví zejména při přiblížení záznamu, kdy je možné lépe rozeznat detaily jako obličeje nebo poznávací značky vozidel.

Camera

Zařízení podporuje připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, takže si můžete vybrat stabilnější pásmo podle umístění kamery a kvality signálu ve vašem domě. Kompaktní konstrukce umožňuje jak postavení na rovnou plochu (polici, stůl), tak instalaci na strop pomocí přiloženého držáku.

Slabinou zůstává absence integrované baterie – kamera vyžaduje napájení ze síťové zásuvky, což limituje flexibilitu umístění a znemožňuje provoz třeba v garáži nebo na zahradě bez přívodu elektřiny. To však lze za tuto cenu snadno odpustit.

Otočná hlava pokryje celou místnost

Hlavní výhodou Smart Camera 3 3K je pohyblivá konstrukce s plnou rotací o 360° na horizontální ose a náklonem až 109° na vertikální ose. Díky tomu zvládne kamera monitorovat celou místnost z jednoho bodu, aniž byste potřebovali instalovat více zařízení.

Velký rozsah náklonu oceníte zejména při montáži na strop – kamera se dokáže podívat dolů i do stran, takže pokryje prostor pod sebou i v okolí. Pohyb lze ovládat ručně přes aplikaci nebo nastavit automatické sledování detekovaných pohybů.

AI rozpoznávání lidí a noční vidění

Kamera využívá umělou inteligenci pro detekci lidských postav, což snižuje počet falešných poplachů způsobených pohybem zvířat nebo stínů. Při zachycení osoby vám systém pošle notifikaci do telefonu.

Zabudovaný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci – můžete mluvit s osobou před kamerou, například instruovat kurýra nebo uklidnit psa, když nejste doma. Podle výrobce si Smart Camera 3 3K poradí i se slabým osvětlením a dokáže zaznamenávat barevný obraz i za šera. V naprosté tmě přebírají štafetu infračervené LED diody, které zajistí noční vidění v černobílém režimu.

Ukládání na kartu

Příjemnou zprávou je, že Xiaomi nevyžaduje povinné předplatné cloudových služeb. Záznamy můžete ukládat lokálně na microSD kartu, kterou si pořídíte podle vlastních potřeb, nebo na síťové úložiště (NAS).

Cena v Číně, u nás zatím nedostupná

Xiaomi Smart Camera 3 3K vstoupila na čínský trh se zaváděcí cenou 169 jüanů (přibližně 500 Kč), běžná cena bude činit 199 jüanů (kolem 600 Kč). V Česku se zatím neprodává, avšak její lepší bratříček, Xiaomi Smart Camera C500, je ještě krapet lepší a koupíte jej běžně na Alze či jiných českých e-shopech.

Používáte doma bezpečnostní kamery od Xiaomi?

Zdroj: Notebookcheck

