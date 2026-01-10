Xiaomi představilo extrémně levnou kameru! Má 3K rozlišení, mikrofon i noční vidění Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo novou bezpečnostní kameru s rozlišením 3K za zaváděcí cenu odpovídající 500 korunám Kamera se otáčí o 360° a naklání až o 109°, čímž pokryje celou místnost z jednoho bodu Záznamy lze ukládat na microSD kartu nebo síťové úložiště, cloudové služby nejsou povinné Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo portfolio chytrých domácích zařízení o novou bezpečnostní kameru Smart Camera 3 3K. Jak název napovídá, jde o model nabízející vysoké rozlišení za příznivou cenu, který cílí na zákazníky hledající spolehlivé řešení pro domácí monitorování bez nutnosti platit za cloudové služby. 3K rozlišení v kompaktním těle Otočná hlava pokryje celou místnost AI rozpoznávání lidí a noční vidění Ukládání na kartu Cena v Číně, u nás zatím nedostupná 3K rozlišení v kompaktním těle Xiaomi Smart Camera 3 3K zaznamenává obraz v rozlišení 2 960 × 1 668 pixelů, což je výrazně více než standardní Full HD kamery. Tento detail se projeví zejména při přiblížení záznamu, kdy je možné lépe rozeznat detaily jako obličeje nebo poznávací značky vozidel. Zařízení podporuje připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, takže si můžete vybrat stabilnější pásmo podle umístění kamery a kvality signálu ve vašem domě. Kompaktní konstrukce umožňuje jak postavení na rovnou plochu (polici, stůl), tak instalaci na strop pomocí přiloženého držáku. Slabinou zůstává absence integrované baterie – kamera vyžaduje napájení ze síťové zásuvky, což limituje flexibilitu umístění a znemožňuje provoz třeba v garáži nebo na zahradě bez přívodu elektřiny. To však lze za tuto cenu snadno odpustit. Otočná hlava pokryje celou místnost Hlavní výhodou Smart Camera 3 3K je pohyblivá konstrukce s plnou rotací o 360° na horizontální ose a náklonem až 109° na vertikální ose. Díky tomu zvládne kamera monitorovat celou místnost z jednoho bodu, aniž byste potřebovali instalovat více zařízení. Velký rozsah náklonu oceníte zejména při montáži na strop – kamera se dokáže podívat dolů i do stran, takže pokryje prostor pod sebou i v okolí. Pohyb lze ovládat ručně přes aplikaci nebo nastavit automatické sledování detekovaných pohybů. AI rozpoznávání lidí a noční vidění Kamera využívá umělou inteligenci pro detekci lidských postav, což snižuje počet falešných poplachů způsobených pohybem zvířat nebo stínů. Při zachycení osoby vám systém pošle notifikaci do telefonu. Zabudovaný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci – můžete mluvit s osobou před kamerou, například instruovat kurýra nebo uklidnit psa, když nejste doma. Podle výrobce si Smart Camera 3 3K poradí i se slabým osvětlením a dokáže zaznamenávat barevný obraz i za šera. V naprosté tmě přebírají štafetu infračervené LED diody, které zajistí noční vidění v černobílém režimu. Ukládání na kartu Příjemnou zprávou je, že Xiaomi nevyžaduje povinné předplatné cloudových služeb. Záznamy můžete ukládat lokálně na microSD kartu, kterou si pořídíte podle vlastních potřeb, nebo na síťové úložiště (NAS). Cena v Číně, u nás zatím nedostupná Xiaomi Smart Camera 3 3K vstoupila na čínský trh se zaváděcí cenou 169 jüanů (přibližně 500 Kč), běžná cena bude činit 199 jüanů (kolem 600 Kč). V Česku se zatím neprodává, avšak její lepší bratříček, Xiaomi Smart Camera C500, je ještě krapet lepší a koupíte jej běžně na Alze či jiných českých e-shopech. Používáte doma bezpečnostní kamery od Xiaomi? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrá kamera Kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024