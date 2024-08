Xiaomi Smart Band 9 dorazil do Česka! Láká na extrémní výdrž i sympatickou cenu

Xiaomi Smart Band 9 je nyní dostupný v Česku za 999 Kč

Náramek nabízí výrazně lepší výdrž baterie a přesnější měření

K dispozici je ve čtyřech barevných variantách

Xiaomi dnes na evropských trzích představilo chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9, jenž spatřil poprvé světlo světa před měsícem v Číně. Nyní se objevil i na e-shopu oficiálního prodejce Xiaomi – mistore.cz (dříve xiaomicesko.cz). K dispozici bude ve čtyřech barevných verzích, cena nepřesáhne tisícovku.

Co nového čínský náramek nabízí? Především je tu výrazné zlepšení výdrže baterie. S kapacitou 233 mAh slibuje až 21 dní provozu na jedno nabití. To je celkem výrazný skok, u loňské generace Xiaomi deklarovalo až 16 dní. Bavíme se však o situaci, kdy budete mít vypnutý Always-On displej a náramek nebudete denně přetěžovat.

Displej dostal také pořádný upgrade. 1,62″ AMOLED panel se chlubí rozlišením 192 x 490 pixelů a především jasem až 1200 nitů. To je dvojnásobek oproti předchůdci. Xiaomi zapracovalo i na přesnosti měření. Srdečný tep by měl být měřen o 16 % přesněji, vylepšeno bylo i sledování spánku a SpO2. Zajímavostí je, že verze s NFC by měla umět pracovat i s digitálními klíčky od aut, avšak k nám dorazila verze bez něj, jak už bývá bohužel zvykem.

Co se týče designu, Xiaomi sází na osvědčenou klasiku a žádná revoluce se nekoná. Nový Xiaomi Smart Band 9 je k dispozici ve čtyřech barvách – Mystic Rose, Artic Blue, Midnight Black a Glacier Silver. Všechny jsou k dispozici za cenu 999 Kč.

